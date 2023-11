nepszava.hu;

Oroszország;költségvetés;Ukrajna;növekedés;háború;Vlagyimir Putyin;katonai kiadások;

2023-11-28 14:21:00

Döntött Vlagyimir Putyin, 70 százalékkal növelik az orosz katonai kiadásokat 2023-hoz képest

David Cameron volt brit kormányfő, jelenlegi külügyminiszter a szerdán kezdődő NATO-tanácskozás előtt megerősítette, hogy az Egyesült Királyság támogatja Ukrajnát, és Európa biztonsága érdekében sürgette Svédország mielőbbi csatalakozását.

Vlagyimir Putyin hivatalosan jóváhagyta a katonai kiadások jelentős emelését, amelynek alapján jövőre Oroszország kiadásainak csaknem 30 százaléka közvetlenül a fegyveres erőkhöz kerül – írja a Sky News. Azt, hogy Moszkva még több pénzt költ a lassan két éve tartó orosz-ukrán háborúra, még világosabban jelzi, hogy a teljes védelmi kiadások nem kevesebbel, mint 70 százalékkal emelkednek 2024-ben a 2023-as adatokhoz képest.

A Sky News kiemeli, hogy költségvetési terveket a parlament mindkét háza, az állami duma és a szövetségi tanács is jóváhagyta, s ez egyben azt is jelenti, hogy a védelemre és biztonságra fordított kiadások együttesen a jövő évi költségvetési kiadások mintegy 40 százalékát teszik ki. Minderre szükségük is lehet, mert a hírek ellenére, hogy az orosz erők több ponton is erőteljesebb támadásokra készülnek, úgy tűnik az orosz reguláris hadsereg önmagában kevés, különösen Wagner-csoport szétszéledése, vezetőjük, Jevgenyi Prigozsin és több társának vitatott, gyanús körülmények között történt halálos repülőbalesete óta.

A Vlagyimir Putyin harcostársának számító csecsen vezető és hadúr, Ramzan Kadirov ugyanis kedden közölte: további 3000 – a legmodernebb fegyverekkel és felszereléssel ellátott – csecsen harcost küldenek Ukrajnába. Hozzátette: a kiképzett harcosok az orosz védelmi minisztérium és az orosz nemzeti gárda új egységeinek részét képezik majd. A legfrissebb jelentések szerint az orosz erők ugyan fokozzák támadásaikat a kelet-ukrajnai Avgyijivka város elfoglalására, de a helyi katonai közigazgatás vezetője, Vitalij Barabas szerint az ukrán csapatok megállították az előrehaladásukat.

Mindeközben David Cameron volt brit miniszterelnök, jelenlegi külügyminiszter a NATO-Ukrajna Tanács szerdai brüsszeli ülésére készülve közölte: az Egyesült Királyság szilárdan Ukrajna mögött áll, és arra buzdítja szövetségeseit, hogy ők se inogjanak meg támogatásukban. A tanácskozásra várják Dmitro Kuleba ukrán külügyminisztert is. – Svédország sürgős csatlakozása szükséges az európai béke és stabilitás megerősítéséhez. A NATO több mint egymilliárd embert tart biztonságban. És közel 75 év elteltével a szövetség erősebb, mint valaha. Putyin először azt hitte, hogy a NATO szét fog szakadni, és Ukrajna összeomlik. Tévedett és most is téved – tette hozzá.