Beváltatlan ígéretek

Az észak-atlanti szövetség európai tagországai közül mindössze két ország teljesíti azt a vállalást, amely szerint a hazai össztermék, a GDP legalább két százalékát fordítja védelmi kiadásokra. Ez derült ki a londoni székhelyű Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézete (IISS) tegnap közzétett éves jelentéséből.