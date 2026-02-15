2024-ben Izrael katonai kiadásai 46,5 milliárd dollárra szöktek fel, a GDP 9 százalékát tették ki, ami történelmi csúcs: legutóbb az 1967-es hatnapos háború idején fordítottak ennyit honvédelemre.
Ami nem ment célzott szankciókkal, azt az amerikai elnök kvázi mellékhatásként elérheti az importvámjaival, amelyek miatt gyorsult az olajár esése, ez pedig alááshatja Oroszország gazdaságát.
David Cameron volt brit kormányfő, jelenlegi külügyminiszter a szerdán kezdődő NATO-tanácskozás előtt megerősítette, hogy az Egyesült Királyság támogatja Ukrajnát, és Európa biztonsága érdekében sürgette Svédország mielőbbi csatalakozását.
Ukrajna azzal, hogy tavaly 640 százalékkal növelte védelmi célú kiadásait, a világ 11. legnagyobb katonai költségvetésű országává vált.
Az európai országok jelentősen növelték katonai kiadásaikat 2022-ben, derült ki a stockholmi békekutató intézet, a Sipri legújabb jelentéséből.
Az Egyesült Államok, Kína, India, Oroszország és Nagy-Britannia fizeti a 62 százalékát a "hadi kiadásoknak"
Az észak-atlanti szövetség európai tagországai közül mindössze két ország teljesíti azt a vállalást, amely szerint a hazai össztermék, a GDP legalább két százalékát fordítja védelmi kiadásokra. Ez derült ki a londoni székhelyű Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézete (IISS) tegnap közzétett éves jelentéséből.
Miközben az Egyesült Államok csökkenti katonai kiadásait, Kína, Afrika államai, valamint a Közel-Kelet országai egyre többet költenek e célra – állapította meg legfrissebb, 2013-ra vonatkozó éves jelentésében a stockholmi székhelyű Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI). A szervezet megállapítja, hogy 2012 után 2013-ban is csökkentek világszerte a katonai kiadások.
Miközben Európában és az Egyesült Államokban évről évre csökkennek a katonai kiadások, Ázsiában fegyverkezési verseny kezdődött – írja a világ országainak katonai kiadásait vizsgáló IHS Jane’s védelmi iparági kutatóintézet éves jelentésében.