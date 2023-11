Juhász Dániel;

2023-11-29 06:00:00

Megugrott az adósság, október végén már 1,6 milliárd forint volt a tankerületi központok lejárt tartozása

A 60 tankerületi központ közül 38 került fel a központi költségvetési intézmények tartozásállományát felsoroló államkincstári listára.

Október végén már 1,6 milliárd forint volt a tankerületi központok lejárt adóssága, ami több mint 300 millió forinttal haladta meg a szeptemberi tartozásaikat – derült ki a Magyar Államkincstár (MÁK) összesítéséből. A központi költségvetési intézmények tartozásállományát felsoroló listára ezúttal 38 tankerületi központ került fel a 60-ból, összes lejárt tartozásuk pontosan 1603 millió forint volt. A szeptemberre vonatkozó listán még 33 központ szerepelt, 1289 millió forint adóssággal, ami azt jelenti, hogy a tankerületek lejárt tartozásai egy hónap alatt mintegy 20 százalékkal növekedtek.

Ez azért is érdekes, mert amikor november elején lapunk megírta, hogy költségvetési felügyelőket delegáltak egyes tankerületi központokhoz, akkor a Klebelsberg Központ tagadta, hogy nagyobb tartozásaik lennének. Az állították: „Egyetlen tankerületi központ sincs eladósodva”. Most is megkerestük az Klebelsberg Központot, de nem válaszoltak kérdéseinkre.

A friss államkincstári lista szerint a legtöbb tartozást a Sárvári Tankerületi Központ halmozta fel:

A második helyen az Észak-Budapesti Tankerületi Központ szerepel

Ők annak ellenére szerepelnek a legnagyobb adósok között a tankerületek körében, hogy sikerült lefaragniuk a szeptemberben fennálló 230 millió forint tartozásállományukból. A harmadik helyen a Ceglédi Tankerületi Központ végzett

Rajtuk kívül viszonylag magas, 80 és 99 millió forint közötti adósságokkal rendelkezett októberben a Győri, a Jászberényi, a Kiskőrösi, a Kisvárdai, a Mátészalkai és a Veszprémi Tankerületi Központ.

A Népszava még november elején számolt be arról, hogy 6 tankerületi központhoz korábban költségvetési felügyelők kirendelésére is szükség volt, hogy ellenőrizzék a központok gazdálkodását és kötelezettségvállalásait. A Magyar Államkincstár weboldalán ezeket az adatokat nem frissítették, továbbra is ugyanaz a 6 tankerület szerepel a felsorolásban, annak ellenére is, hogy például a Belső-Pesti Tankerületi Központnak októberben már csak 7 millió forint lejárt tartozása volt. Több tankerületi központ egyébként évek óta tartósan szerepel a MÁK havonta kiadott listáján, szinte folyamatosan adósságokat görgetve maguk előtt.

Érdeklődtünk a tankerületeket irányító Klebelsberg Központnál, hogy megtudjuk, pontosan milyen jellegű adósságaik vannak a tankerületi központoknak és hogy mi okozta az adósságok felhalmozódását, de cikkünk írásáig nem reagáltak kérdéseinkre. November elején viszont még azt állították lapunk kérdésére,

Ugyanakkor a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke, Totyik Tamás a Népszavának azt mondta, az állam rendszerint nem ad elegendő pénzt a tankerületi központok energiaszámláira, csak később kapnak valamilyen rezsikompenzációt. Úgy véli, miután a fűtési szezon október közepén elkezdődött, a tankerületek ilyen irányú adósságai még biztosan növekedni fognak. Emellett a PSZ elnöke szerint gyakran az is előfordul, hogy a tankerületi központok a beszállítóiknak sem tudnak időben fizetni, továbbá a nyári beruházások (például felújítások) után is maradhattak kifizetetlen számlák. Totyik Tamás azt is hozzátette, hogy a státusztörvény miatt az ősz folyamán felmondó tanárok végkielégítése és a felmentési időre járó összegek is további kiadásokat okozhattak a tankerületeknek.