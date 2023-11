M.A.;

2023-11-29 08:55:00

Egymilliárdos lovaspálya is épül a Lázár János-féle mezőhegyesi ménesbirtokon

A közbeszerzésen a debreceni Parkertech Kft. lett a befutó, ami korábban dolgozott a Karmelita kertjén és a Millenáris Szélkapun is.

Újabb nagy értékű közbeszerzést ítéltek oda a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-nél: lovaspálya és környezet kiépítésére kerestek és találtak vállalkozót, nettó 997,7 (bruttó 1267 millió) forintos ajánlatával pedig a debreceni Parkertech Kft. lett a befutó – vette észre az rtl.hu.

Az említett összegben már benne van a tartalékkeret is. Az ár emellett tartalmaz bontási feladatokat, karámok és léptető építését, fatelepítést, itató- és öntözőrendszer, valamint zöldfal kivitelezést, valamint 12 hónapnyi parkfenntartást is.

A Parkertech korábban dolgozott a Karmelita kertjén és a Millenáris Szélkapun is.

Mint arról a Népszava is beszámolt, Lázár János 2018 őszén, vidéki száműzetése részeként érkezett a Békés megyei Mezőhegyesre, ahol a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. kormánybiztosa lett. A Ménesbirtok még Lázár megérkezése előtt 15 milliárd forintos állami támogatást kapott. Az összeg nagysága nem kizárólag önmagában megdöbbentő, ám annak fényében különösen, hogy abban az évben a cég árbevétele 5,6 milliárd forint volt.

A ménesbirtokot 2004-ben privatizálták, majd – mint azt az rtl.hu felidézi – 2016-ban Miniszterelnökséget vezető miniszterként maga Lázár intézte a visszavásárlását, amire akkor 2,1 milliárd forintot csoportosítottak át. 2021-ben egy vagyonkezelő alapítvány (a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány) tulajdonába adták, a kuratórium elnöke pedig Lázár János lett, tehát továbbra is tulajdonosként járhat el a birtok ügyeiben.

Négy nappal a tavaly áprilisi választások előtt 15 milliárd forintot csoportosított át az alapítvány számára az a Miniszterelnökség, amit korábban Lázár János vezetett. Azóta is folyamatosan érkeznek a hírek a birtok fejlesztéséről, például kiderült, hogy egy 90 szobás, négycsillagos szálló épül, a parkoló is 205 millió forintot vihet el, és 3,3 milliárd forintért épül két új istálló, ahol vízágy is lesz a teheneknek.