kutatás;Medián;maffiaállam; NER;

2023-11-30 07:57:00

Elkészült a felmérés, a megkérdezettek 34 százaléka maffiaállamnak tartja Orbán Viktor Magyarországát

Emellett 33 százaléknyian az önkényuralom szót is használják, a Fidesz-szavazók kétharmada szerint viszont polgári demokráciában élünk.

A Medián kutatása szerint a megkérdezettek 34 százaléka a maffiaállam jelzőt találta a legalkalmasabbnak az Orbán-rendszer leírására - derül ki a hvg360 cikkéből.

A felmérésben részt vevők több meghatározást is választhattak, ami pedig a két legjellemzőbben választottat illeti, a „maffiaállam” mellé már szorosan felzárkózott a „diktatúra” (30 százalék) és az „önkényuralom” (30 százalék). A „nemzeti együttműködés rendszerét” 24, az „illiberális demokráciát” pedig 19 százalék használja. Határozottan megjelenik szélsőséges ellenzéki vélemények közt a „fasisztoid” is, amely öt százalékot ért el. Egyértelmű kisebbségben vannak azok a jelzők, amelyeket Orbán Viktor is használ rendszerének leírására.

A fideszes szavazók kétharmada úgy véli, polgári demokráciában élünk, a maffiaállamot hatszázaléknyian mondták. Szinte fordított az arány, ha az ellenzéki szavazókat nézzük: ott hat százalék választotta a polgári demokráciát és 57 a maffiaállamot. Külön érdekesség, de sem a településszerkezet, sem az iskolai végzettség szerint sincsen nagy szórás.

A „maffiaállam” kifejezést a korábbi SZDSZ-es oktatási miniszter, Magyar Bálint dobta bea köztudatba még 2013-ban. A volt politikus elmondta, ebben az esetben a maffia szó nem egy negatív minősítés, hanem egy több kritérium mentén megállapítható, strukturális jellegű leíró fogalom.