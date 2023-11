A Momentum határozati javaslatot nyújt be az aktív eutanáziára vonatkozó szabályok módosításáért, a Párbeszéd parlamenti vitanapot kezdeményez

M.A.;

Csütörtökön Karsai Dániel, a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, a kegyes halához való jog miatt a magyar állammal perben álló alkotmányjogász is részt vett a parlament ülésén.

A Momentum határozati javaslatot nyújt be, amely utat engedne az aktív eutanáziára vonatkozó jogszabályok módosítására – jelentette be parlamenti felszólalásában Bedő Dávid, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese.

Az erről szóló Facebook-bejegyzésében Bedő hozzátette, a Momentum támogatja a gyógyíthatatlan betegséggel, ALS-szel küzdő alkotmányjogászt, Karsai Dánielt a méltóságáért és szabadságáért folytatott harcában.

– fogalmazott a frakcióvezető-helyettes. A párt meghívására maga Karsai Dániel is jelen volt a parlamentben, hogy a kormánypárti képviselők is megismerhessék nézőpontját.

Napirend előtti felszólalásában az MTI tudósítása szerint Szabó Rebeka, a Párbeszéd-Zöldek társelnöke felidézte, hogy Karsai Dániel saját betegsége miatt eljárást indított a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán az életvégi döntések magyar szabályozása miatt, mivel álláspontja szerint ezek tilalma sérti az emberi jogokat. Hozzátette, hogy

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a magyar kormány nevében együttérzését fejezte ki Karsai Dániellel és közölte, tiszteletben tartja a küzdelmét. Azt mondta, a strasbourgi bíróságon a kormány képviselője tájékoztatást adott a magyar alkotmányos rendről, az eljárást figyelemmel kíséri a kormány, megvárja az annak végét.

Mint arról a Népszava is beszámolt, Karsai Dániel kedden szólalt fel a strasbourgi bíróságon. Azért fordult a testülethez, hogy dönthessen az élete méltóságteljes befejezéséről, ha az állapota már elfogadhatatlan számára. A jogi képviseletét ellátó Kránitz Péter elmondta, hogy Magyarországon öt évre is börtönbe kerülhet, aki segít egy életvégi döntés végrehajtásában, akár passzívan is. Karsai szerint a mostani magyar szabályozás diszkriminatív, megsértik alapvető emberi jogait. A nemzetközi jogfejlődés pedig ezzel ellentétes, öt ország már teljesen, több másik pedig részlegesen engedélyezte az eutanáziát.