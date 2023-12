Á. B.;

2023-12-01 21:45:00

„Donáth Anna kirohanása sokszor hozott kínos helyzetbe” – Megszólalt a Momentumból kilépő bajai polgármester

Nyirati Klára nem akar belépni másik pártba.

Nem a Momentumot hagyom cserben, hanem azt az irányvonalat, amely az összefogás ellen dolgozik most – jelentette ki Baja polgármestere az ATV Egyenes beszéd című műsorában péntek este.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Nyirati Klára ellen fegyelmi eljárást indított a Momentum Mozgalom, amiért bírálta Donáth Annát, a politikus azonban kilépett a pártból.

A polgármester azt hangoztatta, őt egy összefogás juttatta a város élére és vidéken nem az számít, ki melyik pártnak a tagja, hiszen nem ez határozza meg, ki a jó vagy a rossz ember. Úgy véli, összemosódik az európai parlamenti és az önkormányzati választás, s ilyenkor óhatatlanul is szembe kerülnek egymással az érdekek.

- fogalmazott. Nyomatékosította, egyik pártba sem fog belépni, s abban bízik, függetlenként képes megteremteni azt az egységet, amelyet momentumosként nem tudott. Hozzáfűzte, az utóbbi négy év is azt mutatta meg számára, hogy csodákra lettek volna képesek, ha nincsenek pártharcok.

Nyirati Klára egy kalocsai fórumon taktikai és erkölcsi értelemben is „hülyeségnek”, önsorsrontó lépésnek minősítette Donáth Anna kijelentéseit. „Ha szövetségre akarunk lépni valakivel, akkor miért rúgunk bele?” – kérdezte. Ezzel kapcsolatban azt mondta, nem számított rá, hogy az eseményről készült ötven perces videó kikerül, mivel volt utána egy interjú, s azt gondolta, az lesz csak nyilvános. Nyirati Klára elmondta, szabadabban beszélt, túl éles megfogalmazása nem volt kedves, ám ennek megtörténtét törvényszerűnek tartja.

Engem olyan sokszor hozott kínos helyzetbe az utóbbi pár hétben (Donáth) Annának ez a kirohanása a DK ellen, hogy nyilván egy felfokozott hangulatban is voltam, és nagyon szerettem volna megbékíteni az ott lévő DK-s szimpatizánsokat, és elmondani azt, amit el is mondtam, hogy én ezzel nem értek egyet. Én az összefogás pártján vagyok, hiszen a kalocsai polgármesterjelölttel is nagyon jó a kapcsolatom - fejtegette.