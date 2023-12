P. L.;

DK;kilépés;Momentum;Nyirati Klára;

2023-12-01 13:54:00

Kilép a Momentumból a Donáth Annát kritizáló bajai polgármester

Nem várja meg az ellene indított fegyelmi eljárás végét.

Kilép a Momentumból Nyirati Klára bajai polgármester, aki a napokban a DK egy nyilvános rendezvényén Donáth Annát, a Momentum EP-képviselőjét kritizálta a Gyurcsány-kritikája miatt - ezt a városvezető közölte a 24.hu-val.

Amint azt lapunk is megírta, Nyirati Klára elmondása szerint „borzasztó rosszul” élte meg, hogy Donáth Anna több alkalommal is Gyurcsány Ferencet és a DK-t bírálta a beszédeiben. Azt is állította, nem ő az egyetlen, aki most haragszik Donáth Annára. Mint mondta, a történtekről beszélt Fekete-Győr Andrással, a Momentum volt elnökével és országgyűlési képviselővel, aki úgy gondolja, hogy a párt EP-képviselője „hülyeségeket csinál”. A hétvégén pedig találkozott Soproni Tamással, Terézváros momentumos polgármesterével, aki állítólag azt mondta, „egyszerűen nem tér magához”.

Ezt követően kiderült, hogy a Momentum fegyelmi eljárást indít a polgármester ellen a nyilatkozata miatt, ennek következménye elmarasztalás esetén a megrovástól a kizárásig terjedhet. A párt egy neve elhallgatását kérő elnökségi tagja úgy fogalmazott: „Abszolút nem fér bele, amit Nyirati csinált, ilyen nincs”.

Most úgy tűnik, Nyirati Klára nem várja meg az esetleges kizárását és kilép. Döntését a 24.hu-nak úgy indokolta, a bajai béketeremtés céljából távozik a pártból. „2019-ben négy párt és civilek támogatásával lettem polgármester. A bajaiak továbbra is összefogást szeretnének az ellenzéken belül, ezt viszont nem tudom úgy képviselni és szolgálni, hogyha az egyik szövetséges párt ennyire élesen támadja a másikat. Ez a pártpolitikai konfliktus itt helyben is torzsalkodást szült, ezt szeretném most lezárni a kilépésemmel. Békét szeretnék helyben” - állította. Hangsúlyozta viszont azt is, hogy nem lép be másik pártba, függetlenként folytatja. Ugyanakkor azt elismerte, döntésében volt szerepe az ellene indított fegyelmi eljárásnak.

A Momentum Nyirati Klára kilépésére úgy reagált: „Nyirati Klára is elismerte, szerencsétlenül fogalmazott, a Momentum elnöksége szerint pedig nem megengedhető, ha a vitáinkat a belső fórumaink helyett a nyilvánosság elé viszik. Ezért kezdeményeztünk belső vizsgálatot. Sajnáljuk, hogy ennek eredményét nem megvárva jelezte kilépését Nyirati Klára. Nyirati Klárának sok sikert kívánunk a továbbiakban, a Momentum pedig folytatja azt a munkát, amit az első szabad generáció képviselőjeként a küldetésének tekint, dolgozunk tovább az ellenzék megújításáért és a kormányváltásért. Fontos leszögeznünk, hogy az önkormányzati választásokon a Momentumon nem fog múlni, hogy minden településen egy közös jelölttel induljon az ellenzék a Fidesz ellen.”