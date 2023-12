nepszava.hu;

2023-12-02 21:39:00

Izrael visszahívta dohai tárgyalóit, a Hamász pedig közölte: nincs több fogolycsere, csak a háború végén

Minden remény és nemzetközi erőfeszítés ellenére egyre világosabb, hogy nem lesz több tűzszünet és a háború teljes intenzitással folytatódik. Az izraeli kormányfő világossá tette: cél a végső győzelem, de az Egyesült Államok is, hogy Gáza ostromát, elfoglalását nem tűri.

„Nincs fogolycsere, amíg véget nem ér a gázai háború” – idézte a Sky News Száleh al Arourinak, a Hamász helyettes vezetőjének szombati nyilatkozatát, amelyet az al-Dzsazíra arab televíziónak adott. Abban azt is állította, hogy „a megmaradt túszok izraeli katonák és civilek, akik az izraeli hadseregben szolgáltak”, továbbá hozzáfűzte: az is feltétel még, hogy Izrael előbb az összes fogvatartott palesztin foglyot engedje szabadon.

A háború még intenzívebb folytatását valószínűsítő nyilatkozat feltehetően a Hamász terrorszervezet válasza volt arra, hogy napközben Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala bejelentette: a Moszad, az izraeli hírszerző ügynökség a katari Dohában az esetleges újabb tűzszünetről tárgyaló delegációját visszahívták. Ennek okát abban jelölték meg, hogy szerintük a Hamász „nem teljesítette a korábbi megállapodás részét, amelynek értelmében a militáns csoport a túszok közül minden gyermeket és nőt szabadon bocsát”.

Ezzel együtt a Moszad vezetője köszönetet mondott az amerikai CIA vezetőjének, az egyiptomi hírszerzési miniszternek és Katar miniszterelnökének a tárgyalások közvetítésében tett erőfeszítéseiért, amelynek eredménye, hogy 84 izraeli gyermek és nő, valamint 24 külföldi állampolgár kiszabadulhatott a fogságból.

Benjamin Netanjahu szombati sajtótájékoztatóján személyesen erősítette meg, hogy semmi remény nincs a további tűzszünetre. Úgy fogalmazott, hogy a végsőkig harcolnak és „abszolút győzelemre” készülnek:

– Teljes intenzitással folytatjuk a háborút, amíg el nem érjük az összes célt, és azokat nem lehet elérni a földi manőver folytatása nélkül. Péntek óta felszámoltuk a Hamász 400 bázisát, és északon is folyamatosan fellépünk a Hezbollah ellenséges kísérletei ellen: elfogjuk a terroregységeket, távol tartjuk az ellenséget a határtól, és minden hadviselési eszközüket célba vesszük – fejtette ki Benjamin Netanjahu, aki azt is megígérte, hogy mindent megtesznek a további túszok hazahozataláért.

A kialakult helyzetről Kamala Harris amerikai alelnök határozott amerikai álláspontot tett nyilvánvalóvá az ENSZ COP28 néven szervezett klímacsúcsán, ahol megbeszélést folytatott Abdel Fattah el Sisi egyiptomi elnökkel is, és kijelentette:

A Fehér Ház közleménye szerint az alelnök megerősítette a korábban kiszivárgott terveket arról, hogy a háború lezárultával Washington egy önálló palesztin állam kialakítását képzeli el az újjáélesztett Palesztin Hatóság vezetésével, a palesztin emberek és széles nemzetközi támogatással.

– Izrael katonai céljai a Hamásszal szemben legitimek, de többet kell tenniük a gázai lakosság védelmében – szögezte le az Egyesült Államok alelnöke, aki újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy „a polgári szenvedés mértéke, valamint a Gázából érkező képek és videók pusztítóak”.

Szinte erre ragálva, Mark Regev, aki az izraeli kormányfő, Benjamin Netanjahu különleges tanácsadója azt vázolta, hogy Izraelnek olyan garanciák kellenek, különleges zónákkal és egyéb intézkedésekkel, amelyek megakadályozzák, hogy a Hamász a háború vége után is szomszédjuk legyen. Kiemelte:

Az, hogy vége a tűzszünetnek és folytatódik a pusztítás, nem fogadja el az Európai Unió sem. – Folytatni kell a humanitárius szüneteket – mondta Josep Borrel, az EU külpolitikai főképviselője, aki szerint a háború kiújulása óta a polgári áldozatok már most is magas száma csak tovább növekszik. Egyben felszólította Izraelt, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogokat, ami nem csak erkölcsi, hanem jogi kötelezettség is.

Erre rímel, hogy az eddigieknél is nagyobb pusztításról számolt be a Vöröskereszt, amelynek főigazgatója, Robert Mardini, aki szintén részt vett a dubaji klímacsúcson, úgy fogalmazott, hogy „Gáza a törésponton van”, ami azt jelenti, hogy csúcsra járatták a kritikus infrastruktúra, a polgári házak és más városrészek megsemmisítését, Gáza városa romokban hever, és a folyamatos erőszak megnehezíti a humanitárius segélyek odajuttatását, nem beszélve a hatalmas élelmiszer- és vízhiányról, a kórházakban kialakult súlyos állapotokról.

Mindeközben a jelentések újabb és újabb halálos áldozatokról számolnak be. A palesztin felsőoktatási minisztérium állítása szerint egy izraeli légicsapás Gázában megölte a neves palesztin tudóst, Sufyan Tayeh-t és családját. Tayeh a Gázai Iszlám Egyetem elnöke, a fizika és az alkalmazott matematika vezető kutatója volt. Emellett Szíria és Irán is azt állítja, hogy az izraeli légicsapásokban legalább ketten meghaltak Damaszkuszban.