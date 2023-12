M.A.;

Fidesz;eutanázia;Karsai Dániel;

2023-12-03 10:54:00

Az egész kormánypárt nevében bocsánatot kért Karsai Dánieltől egy eutanázia-párti Fidesz-tag

A levél írója hangsúlyozta, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő alkotmányjogász megrendítő strasbourgi felszólalásánál is szomorúbb volt látni, ahogy a kormánypárti képviselők szó nélkül elmentek mellette a parlamentben.

„Mi politikailag nem állunk egy oldalon, de én egy olyan és csak olyan országban szeretnék élni, ahol egy kormánykritikus ügyvédnek is joga és lehetősége van a méltóságteljes élethez és halálhoz” – üzente Karsai Dánielnek egy, a neve elhallgatását kérő fideszes magánszemély, aki levelében az egész párt nevében bocsánatot kért a gyógyíthatatlan betegségben, ALS-ben szenvedő alkotmányjogásztól. Korábban ugyanis – mint arról a Népszava is beszámolt – Karsai Dániel hiába invitálta meg a fideszes képviselőket, senki sem beszélt vele az Országházban.

A levél írója, aki bevallása szerint eutanázia-párti, és a Fidesz egyik alapszervezetének a tagja, kiemelte, hogy ő már az alkotmányjogász küzdelme előtt is támogatta a méltóságteljes halálnak ezt a formáját, mert civilizációs vívmánynak gondolta. Hozzátette,

„Mostanra már világos lehet Ön előtt, hogy e levelet részben lelkiismereti okból írom, részben pedig ha nagyon kis mértékben is, de legalább ennyivel szeretném támogatni, tudom ez édeskevés. Megrendítő strasbourgi felszólalásánál is szomorúbb volt látni, ahogy a kormánypárti képviselők szó nélkül elmentek Ön mellett a parlamentben, ezért az egész Fidesz nevében mélységesen bocsánatot kérek!” – fogalmazott.

A levélíró arról is beszámolt, hogy csináltatott egy pólót, melyen Karsai Dániel arcképe és az „élet jog és nem kényszer” felirat látható. Ezt fideszes rendezvényeken, gyűléseken, polgári esteken is fel fogja venni.

– tette hozzá.

Karsai Dániel bejegyzésében a fenti sorokkal kapcsolatban megjegyezte, ez talán a legbátrabb levél, amit mostanában olvasott.

„Nagyon szép kiállás az ügyünk mellett, egyben kissé szomorú helyzetjelentés hazánkról. Az alábbiakban található sorokat olvasva kicsit melankolikus érzés fogott el az »itt élned, halnod kell« kötelezettségemre gondolva. De mindent meg fogok tenni, hogy méltósággal sikerüljön. Isten engem úgy segéljen” – fogalmazott az alkotmányjogász.

Mint azt lapunk is megírta, Karsai Dániel kedden szólalt fel a strasbourgi bíróságon. Azért fordult a testülethez, hogy dönthessen az élete méltóságteljes befejezéséről, ha az állapota már elfogadhatatlan számára. A jogi képviseletét ellátó Kránitz Péter elmondta, hogy Magyarországon öt évre is börtönbe kerülhet, aki segít egy életvégi döntés végrehajtásában, akár passzívan is. Karsai szerint a mostani magyar szabályozás diszkriminatív, megsértik alapvető emberi jogait. A nemzetközi jogfejlődés pedig ezzel ellentétes, öt ország már teljesen, több másik pedig részlegesen engedélyezte az eutanáziát.

Csütörtökön a Momentum Mozgalom meghívására Karsai Dániel is jelen volt a parlament ülésén, a cél az volt, hogy a kormánypárti képviselők megismerhessék nézőpontját. Azonban Bedő Dávid, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese hiába jelezte, hogy az Országház mely pontján lesznek, a kormánypárti képviselők közül senki sem akart szót váltani vele. Karsai Dániel később arról számolt be, hogy egyedül Kósa Lajos volt az, aki odament hozzá. A fideszes képviselő nagyon sietett, ennek ellenére vállalta, hogy a későbbiekben leül vele beszélgetni a témában. A Momentum határozati javaslatot nyújt be az aktív eutanáziára vonatkozó szabályok módosításáért, a Párbeszéd parlamenti vitanapot kezdeményez.