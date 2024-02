Batka Zoltán;

Semmi sem tiltja Novák Katalinnak, hogy nyilvánosan megindokolja a kegyelmi döntését

Semmi sem tiltja Novák Katalin köztársasági elnöknek, hogy nyilvánosan megindokolja a kegyelmi döntését. A büntetőeljárásról szóló jogszabály az eljárási és a végrehajtási kegyelem esetén sem rendelkezik a köztársasági elnöki indoklás nyilvánosságra hozataláról – jelentette ki lapunknak Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter.

Hasonlóképp vélekedett Ligeti Miklós, a Transparency International (TI) jogi igazgatója:

A szakértőket azért kerestük meg, mert az államfő egy jogszabályra hivatkozva nem akarja megindokolni, miért adott kegyelmet a bicskei gyermekotthon egykori igazgató-helyettesének, K. Endrének, aki segített eltussolni a pedofil intézményvezető bűntetteit. Novák úgy fogalmazott:

A Sándor Palota nem válaszolt lapunk kérdésére, hogy pontosan milyen rendelkezésre hivatkozhatott Novák Katalin.

Az államfő kijelentése azért is meglepő, mert épp saját korábbi közlései vonják kétségbe mostani nyilatkozatának hitelességét. Mint arról már írtunk, 2022. decemberben eljárási kegyelemben részesített a Hunnia-perben terrorizmusért vád alá vont és elítélt hét személyt, és akkor a Sándor Palota részletes indoklást adott ki az ügyről. Ebből kiderült, hogy többek között azért kaptak kegyelmet az érintettek, mert 13 éve tart a per, és „az eljárás további elhúzódása számukra aránytalan sérelmet jelentene a kiszabható büntetéshez képest” (...) továbbá „az előzetes letartóztatásban töltött idő és a 13 éve tartó vesszőfutás az érintetteket és családjaikat alaposan megpróbálta.” Az ugyanebben a perben főszereplő Budaházy György tavaly tavasszal kapott kegyelmet, és ebben az esetben is szólt az államfő arról, mi motiválta döntését. Olyannyira, hogy a 24.hu-nak adott interjúban többek között azt mondta:

A bicskei ügyben érintett K. Endre épp akkor kapott kegyelmet, amikor Budaházy. S míg az egyik esetben beszélt indokairól az államfő, a pedofil ügyben kegyelmet kapó K. Endre kapcsán már jogszabályi tilalomra hivatkozott.

Bárándy Péter kérdésünkre megjegyezte: korábban is volt példa arra, hogy egy köztársasági elnök – mások mellett Göncz Árpád – személyesen vagy stábján keresztül kifejtette egy kegyelmi döntésének a mögöttes indokait.

– mondta Bárándy Péter, majd hozzátette: – Az elnöki kegyelem alapvetően arra van kitalálva, hogy a társadalom igazságérzete és a bírói igazságszolgáltatási eljárásban hozható döntés közötti feszültséget feloldja. Azaz: a társadalom igazságérzetének a helyreállítás a cél. Pontosan emiatt érdemes lenne az ilyen döntéseket nyilvánosságra hozni.

Ezzel együtt a volt miniszter hangsúlyozta azt is: nem parttalan és korlátlan nyilvánosságra lenne szükség, meg kell határozni azokat az eseteket, azon információk körét is, amelyekre nem vonatkozhat a nyilvánosság. Ilyen lehet az, amikor államérdek fűződik egy amnesztiához vagy olyan tényezők, amelyeket emberiességi okokból nem lehet nyilvánosságra hozni, például ha a kegyelmet kapott súlyos, végstádiumos betegségben szenved.