Mint kiderült, Orbán Viktornak valóban Balog Zoltán javasolta a pedofil exigazgatót kitüntetésre, akinek pedig Bátori Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság akkori főigazgatója indítványozta azt.
Sose tudjuk meg, ki féltette Magyarország leggazdagabb emberét és Szijjártót Pétert a tanyasiaktól.
A hatályos jogszabály nem rendel el ilyen kötelezettséget – írta, majd megjegyezte, hogy a helyettesítési rend szabályozott, így a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium sem marad majd vezető nélkül.
Ez az I. kerületi önkormányzat által küldött válaszból derült ki.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter elárulta, miért váltották le váratlanul Ruszin-Szendi Romuluszt, akinek az utóda, Böröndi Gábor László szerint mentálisan meg kell újítani a Magyar Honvédséget. Ő vissza akarja hozni a magyar katonai oktatásba a nukleáris elrettentést, a hazafias nevelést és a szittya gondolkodásmódot is.
Ez az összeg nagyobb mint a Hadik Andrásról készült jelmezes magyar történelmi nagyjátékfilm költségvetése.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elküldte a fellebbviteli licencadó bizottság részletes indoklását tartalmazó határozatokat annak az öt élvonalbeli klubnak, amely nem kapta meg az indulási jogot a következő NB I-es szezonra, nyilvánosságra azonban csak akkor hozza azok tartalmát, ha az érintettek ebbe beleegyeznek.