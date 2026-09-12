Vissza akarja hozni a magyar katonai oktatásba a nukleáris elrettentést a Magyar Honvédség új vezérkari főnöke

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter elárulta, miért váltották le váratlanul Ruszin-Szendi Romuluszt, akinek az utóda, Böröndi Gábor László szerint mentálisan meg kell újítani a Magyar Honvédséget. Ő vissza akarja hozni a magyar katonai oktatásba a nukleáris elrettentést, a hazafias nevelést és a szittya gondolkodásmódot is.