Danó Anna;

egészségügy;patika;gyógyszertár;betegellátás;Magyar Gyógyszerészi Kamara;Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége;

2024-02-07 20:02:00

Gyógyszerész nélküli patikák: a kamarai elnök szerint a betegek nem azt a színvonalú ellátást kapják majd, amire szükségük van

Májustól a fiókgyógyszertárakban nem kötelező a gyógyszerész jelenléte, elég lesz, ha szükség esetén telefonon keresztül adnak tanácsot. A jogszabálytól azt várja kormányzat, hogy a kistelepüléseken javul a gyógyszerellátás.

Magyarországon jelenleg 1500 településen nincs gyógyszertár, ez egyben azt is jelenti, hogy 700 ezer embernek problémát jelent a gyógyszerei kiváltása. Ezt az ellátatlanságot szűkítheti a kedd éjszaka megjelent rendelet, amelynek lényege az: a közforgalmú fiók- és úgynevezett kézigyógyszertárak, továbbá az intézményi gyógyszertárak nyitvatartási idejében néhány kivételtől eltekintve nem kell személyesen jelen lennie egy gyógyszerésznek, elég ha „hír- vagy távközlési eszköz útján legfeljebb 15 percen belül elérhető”. Azaz a jövőben elegendő lehet, ha szükség esetén a gyógyszerész telefonon ad tájékoztatást az adott készítménnyel kapcsolatban a betegnek.

Míg a változást a Hálózati Gyógyszerárak Szövetsége közleményében pozitív döntésként értékeli, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, Hankó Zoltán szerint rossz döntés született, amely hibás helyzetértékelésen alapul, mert kompetenciát von el a gyógyszerészektől. Mint azt lapunknak elmondta, a döntés nem szolgálja a betegek érdekeit, mert nem azt a színvonalú ellátást kapják, amire szükségük van. A 15 perces elérhetőséggel kapcsolatban megjegyezte azt is, hogy véleménye szerint nincs az a beteg, aki hajlandó egy ilyen kapcsolatra ennyit várni. Mint mondta: az elmúlt 30 évben a közforgalmú- és fiókgyógyszertárak száma 1400-ról 3000-re nőtt, és a közforgalomban foglalkoztatott gyógyszerészek száma is megkétszereződött, azaz szerinte elvileg van elég gyógyszerész a fiókpatikák üzemeltetésére is.