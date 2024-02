M.A.;

Orbán Viktor;alkotmánymódosítás;kegyelem;Novák Katalin;

2024-02-08 16:00:00

Orbán Viktor alkotmánymódosítást nyújtott be azért, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén ne lehessen kegyelmet adni

– Itt nem jogászkodni kell, hanem tiszta helyzetet kell teremteni egy világos, egyértelmű döntéssel – mondta a miniszterelnök.

– Pedofil elkövetők számára nincs kegyelem, ez a személyes meggyőződésem. Kialakult egy vita az elnöki kegyelem jogköréről, de itt nem jogászkodni kell, hanem tiszta helyzetet kell teremteni egy világos, egyértelmű döntéssel – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában.

A kormányfő közölte, a kormány nevében benyújtott egy alkotmánymódosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson. Ideje rendezni ezt a kérdést – fűzte hozzá.

– Nekem is van öt gyermekem és hat unokám. Ha valakik hozzányúlnának, akkor az első gondolatom, hogy félbe kell őket hasítani vagy miszlikbe kell vágni. Ezért egyértelmű helyzetet kell teremteni – fogalmazott a miniszterelnök.

Az ügy előzménye, hogy – mint arról lapunk is beszámolt – a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettese, K. Endre megpróbálta eltussolni, hogy az intézmény igazgatója hosszú időn át több gyereket is molesztált. Az igazgatóhelyettes ellen 2021-ben született jogerős ítélet, 3 év 4 hónapos börtönbüntetést kapott, ebből egy év öt hónapot ült börtönben – írta meg a kormánymédia –, majd reintegrációs őrizetbe került saját lakásában. Büntetéséből 9 hónap volt hátra 2023-ban, amikor kegyelmet kapott. A tavalyi pápalátogatásra időzített döntés miatt még a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények és a foglalkozástól való eltiltás alól is mentesítették.

A botrány kitörése óta mind az ellenzék, mind a civilek két ember lemondását követelik: Novák Katalin államfőét és Varga Judit egykori igazságügyi miniszterét, aki a szóban forgó kegyelmi döntés alatt még hivatalban volt.