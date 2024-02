M.A.;

Orbán Viktor;alkotmánymódosítás;Sándor-palota;kegyelem;Novák Katalin;

2024-02-08 19:52:00

Reagált a Sándor-palota, Novák Katalin „jó szívvel” fogja aláírni az alkotmánymódosítást

Az ugyanis a gyermekek még erősebb védelmét szolgálja – közölte az államfő hivatala.

„A bejelentett Alaptörvény-módosítás a gyermekek még erősebb védelmét szolgálja. Ezért Novák Katalin köztársasági elnök jó szívvel fogja aláírni az Országgyűlés által elfogadott jogszabályt” – reagált a Sándor-palota az atv.hu-nak arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök közölte, a kormány nevében benyújtott egy alkotmánymódosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson.

Mint megírtuk, a kormányfő csütörtökön úgy fogalmazott, pedofil elkövetők számára nincs kegyelem, és „kialakult egy vita az elnöki kegyelem jogköréről, de itt nem jogászkodni kell, hanem tiszta helyzetet kell teremteni egy világos, egyértelmű döntéssel”.

Az ügy előzménye, hogy – mint arról lapunk is beszámolt – a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettese, K. Endre megpróbálta eltussolni, hogy az intézmény igazgatója hosszú időn át több gyereket is molesztált. Az igazgatóhelyettes ellen 2021-ben született jogerős ítélet, 3 év 4 hónapos börtönbüntetést kapott, ebből egy év öt hónapot ült börtönben – írta meg a kormánymédia –, majd reintegrációs őrizetbe került saját lakásában. Büntetéséből 9 hónap volt hátra 2023-ban, amikor kegyelmet kapott. A tavalyi pápalátogatásra időzített döntés miatt még a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények és a foglalkozástól való eltiltás alól is mentesítették.