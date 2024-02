Gál Mária;

Robert Fico

2024-02-10 19:41:00

Felére csökkentette a pedofil bűncselekmények elévülési idejét a Fico-kormány mögötti parlamenti többség Szlovákiában

A kormánypárti képviselők bőrét mentő kabinet mcsak a speciális ügyészséget szünteti meg, a gazdasági bűncselekmények mellett a nemi erőszak és a kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélések elévülési idejét is csökkenti.

Narancssárga pólókban jelentek meg pénteken az ellenzéki képviselők a pozsonyi parlamentben. A politikusok így tiltakoztak az ellen, hogy a csütörtökön este megszavazott büntető törvénykönyv módosítás többek között a nemi erőszak– beleértve a kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaéléseket is – bűncselekményének elévülési idejét 20 évről 10 évre csökkentette. Ez az érthetetlen módosítás azonban csak egyfajta mellékterméke a gyorsított rendkívüli eljárásban elfogadott büntetőtörvénykönyv- módosításnak, amelynek elsődleges célja – az ellenzék és civil bírálói szerint - Robert Fico miniszterelnök és pártja, a Smer több politikusának, valamint holdudvarának mentesítése a korrupciós bűncselekmények alól.

Az Európai Parlament által is bírált új szlovák törvényt a 150 fős parlament 78 koalíciós képviselője támogatta, a három szavazat pedig elég volt ahhoz, hogy radikálisan átszabja a szlovák igazságszolgáltatást. A képet tovább árnyalja, hogy gyorsított eljárásban fogadták el, valamint az, hogy az utolsó percben, Tibor Gašpar volt rendőrfőkapitány, a Robert Fico vezette Smer párt képviselője több tartalmi módosítást nyújtott be, olyanokat, amelyek saját, és több hasonló helyzetben lévő társa helyzetét is megkönnyíti. Tibor Gašpar ellen ugyanis büntetőeljárás folyik, mentelmi jogának köszönhetően egyelőre azonban nem kell bíróság elé állnia, és ha az új törvény hatályba lép, akkor a büntetési tételek enyhítésének és az elévülési idő csökkenésének köszönhetően gyakorlatilag megússzák a felelősségre vonást.

Szlovákiai sajtójelentések szerint a most elfogadott módosítások között szerepel, hogy március 20-i hatállyal megszűnik a politikai korrupciót is célzó Speciális Ügyészi Hivatal (ÚŠP), a testület ügyészeit Maroš Žilinka legfőbb ügyész alá helyezik át. Az ÚŠP felszámolása Fico igazságügyi „reformjának” zászlóshajója, a hetek óta tartó tiltakozásokon is az egyik leginkább bírált lépés, amit a miniszterelnök bosszújának is neveznek, amiért őt magát és több párttársát is korábban korrupciós vádakkal illették.

A szlovák büntető törvénykönyv módosítása azt igazolja, hogy a Fico-kormány elsősorban saját képviselőit mentené, annak tételei is gyakorlatilag egy amnesztiával érnek fel. Március 15-től kezdődően csökkennek a korrupcióért, csalásért és lopásért kiszabható büntetési tételek. Az Új Szó azt írja,

Több sajtójelentés kitér arra, hogy például egy félmillió eurós bűncselekményért például már csak felfüggesztett büntetés jár majd.

De jelentősen lerövidül az elévülési idő is, ami több korrupciós ügy elévülését fogja hozni, köztük folyamatban lévő eljárásokét is. Módosulnak az egymással együttműködő gyanúsítottakra vonatkozó feltételek is, ami a már említett tételekkel együtt az ellenzék szerint egyenes út afelé, hogy a korrupciós ügyek lekerüljenek a bíróságok napirendjéről.

A parlamenti szavazással egyidejűleg több szlovákiai városban tüntettek, Pozsonyban a parlament előtt 18 ezren tiltakoztak.

Zuzana Čaputová köztársasági elnök jelezte, várhatóan megvétózza az elfogadott törvénymódosítást. Az elnöki vétót azonban a parlament megtörheti – amint történt a Matovic-kormány idején is – ezzel a büntető törvénykönyv módosítást is hatályba tudja léptetni a kormánykoalíciós többség. Az ellenzék további nagyszabású demonstrációkat helyezett kilátásba.