Vas András;

Fidesz;lemondás;Orbán Viktor;választási kampány;felelősség;Novák Katalin;Varga Judit;2024;

2024-02-10 18:26:00

Novák és Varga most elvitte a balhét, de a valódi felelősség azé, aki a posztjukra ültette őket

Szépen kidolgozták a Fidesz-központban az egész koreográfiát.

Mindenképpen jobban jártak a kormánypártok, hogy Novák Katalin most mondott le, hiszen így nem eszkalálódott tovább a helyzet, s a Fidesz-KDNP-nek nagy az esélye, hogy ezzel elcsitulnak az indulatok, s mire elkezdődik a valódi választási kampány, már nehezebben használható fel az államfő kegyelmi ügye – kommentálta lapunknak Novák Katalin szombat kora esti bejelentését, mely szerint lemond a köztársasági elnöki posztról Nagy Attila Tibor politikai elemző.

Az elemző szerint hasonlóképpen jól jön a kormánypártoknak Varga Judit lemondása is: a korábbi igazságügyi miniszter szintén szombat késő délután jelentette be, visszaadja képviselői mandátumát és visszavonul a közélettől, ami egyben azt is jelenti természetesen, hogy a tavalyi bejelentéssel ellentétben nem ő lesz a Fidesz-KDNP EP-listavezetője.

Szépen kidolgozták a Fidesz-központban az egész koreográfiát – mondta a Népszavának Szentpéteri Nagy Richard politikai elemző –, a jobboldali megmondóemberek az elmúlt napokban a baloldal és a pedofília kapcsolatának emlegetésével szinte felvezették a lemondásokat, amivel jelezni lehet a kormánypárt szavazótábornak, hogy náluk a hibáknak van felelőse, legyen az bármilyen magas poszton. Magyarán elvitették a balhét Novák Katalinnal és Varga Judittal, noha a felelősség nem az övék, hanem aki a posztjukra tette őket, vagyis Orbán Viktor miniszterelnöké, aki odadobta két hűséges emberét, csak, hogy mentse a bőrét. Persze Novák és Varga nem pótolhatatlan, szimpla pártkatonák, akik pontosan ezért is kerültek pozíciójukba, majd jön helyettük más, van éppen elég hasonló káder a Fideszben. Amúgy Novák Katalinnak ez volt az eddigi legjobb beszéde, persze az is mutat valamit, hogy nem merte élőben elmondani, s az egész ceremónia pontosan ki lett mérve.

Nagy Attila Tibor szerint az államfő politikai karrierjének egyelőre bizonyosan vége, a következő években csak az exállamfőknek járó kiváltságokkal és járandósággal vigasztalódhat. Kérdésünkre, a bukott államfő örökre leírta-e magát úgy reagált:

Felvetettük, hogy a NER 14. évében a Fidesz-KDNP immár a harmadik köztársasági elnökét „fogyasztotta el”, s közülük ketten – Schmitt Pál a plágiumbotránya, illetve Novák Katalin a kegyelmi ügye miatt – még első ciklusuk alatt megbuktak.

A két bukás igencsak kínos – felelte Nagy Attila Tibor –, főleg, hogy éppen az a két államfő volt kénytelen lemondani, akiket Orbán Viktor iránti végtelen lojalitásuk emelt hatalomra, ezzel szemben a kevésbé lojális Áder János kitöltötte két ciklusát.

Mindez elgondolkodtató kell, legyen a miniszterelnök számára is, főleg, hogy a mostani botrány után nem elég, hogy hozzá lojális jelöltet kell találnia, de a választók szemszögéből is elfogadhatót, akinek pozícióba emelésével kapcsolatban nagyobb lesz a konszenzus, a majdani megválasztása nem vet túl nagy hullámokat, s cseppet sem mellékesen sikerült – ha nem is elfeledtetni, de – elhalkítani Novák Katalin botrányos ügyét és kínos távozását.