2024-02-10 22:13:00

Világhír lett Novák Katalin lemondásából

A Reuters ritka kudarcról ír, a BBC szerint a köztársasági elnök döntése váratlanul jött. Lapszemle.

A nemzetközi sajtó is Novák Katalin köztársasági elnök lemondásával foglalkozik: a Reuters ritka kudarcként értékeli a történteket Orbán Viktor miniszterelnök számára, a Le Monde felidézi, hogy a magyar kormányfő csütörtökön kísérletet tett az indulatok csillapítására, a The Guardian pedig azt fejtegeti, a kegyelmi botrány politikai fejtörést okozott a magyar miniszterelnöknek.

Televíziós beszédben mondott le Magyarország köztársasági elnöke, miután kegyelemben részesített egy férfit, akit egy gyermekek ellen elkövetett szexuális zaklatási ügy eltussolása miatt ítéltek el – kezdi cikkét a BBC. A lap felidézi, hogy Varga Judit, a kegyelmet jóváhagyó korábbi igazságügy-miniszter is távozott, és nem lesz a Fidesz EP-listavezetője sem. Az államfő lemondását tüntetők és ellenzéki pártok is követelték, maga a döntés pedig a BBC szerint váratlanül jött. Novák Katalin a Fidesz népszerű alakja, és a kevés női politikusok egyike egy „férfiak dominálta” országban – olvasható a lap cikkében.

A Reuters megjegyzi, a botrány ritka kudarc volt Orbán Viktor számára, aki éppen akkor néz szembe az európai parlamenti választásokkal, amikor Magyarország kilábal az inflációs válságból. A lap felidézi, Novák Katalin szombaton megszakította hivatalos katari látogatását, és váratlanul visszatért Budapestre. Kitér arra is, a politikai károk megfékezése érdekében a magyar miniszterelnök személyesen nyújtott be a parlamentnek csütörtökön késő este egy alkotmánymódosítást azért, hogy gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén ne lehessen kegyelmet adni. Egyes politikai elemzők ezt a lépést egyértelmű üzenetként értelmezték Novák Katalin számára.

A Le Monde – mely igen hosszan fejtegeti a botrányos kegyelmi ügy előzményeit – ugyancsak úgy értékeli, hogy Orbán Viktor az indulatok csillapítása érdekében nyújtotta be módosítóját. A The Guardian kiemeli, a botrány fejtörést okozott a miniszterelnöknek, aki a családbarát politika mellett kampányolt és a gyermekvédelem szószólójaként mutatkozott be.