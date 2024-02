P. L.;

lemondás;köztársasági elnök;Kocsis Máté;Novák Katalin;Varga Judit;

2024-02-11 11:34:00

Kocsis Máté: Márciusban lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak

A Fidesz frakcióvezetője egyebekben ismét megtalálta a módját, hogy az ellenzékre mutogasson.

Várhatóan márciusban lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak - erről Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszélt az MTI szerint a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Kocsis Máté elmondása szerint amennyiben Novák Katalin vasárnap írja alá a lemondását, az Országgyűlésnek tizenöt napon belül döntenie kell annak elfogadásáról. Ez azt jelenti, hogy február 26-án a tavaszi ülésszak első napján meg is tudják hozni a döntést. Amennyiben a parlament a lemondást elfogadja - ehhez a frakcióvezető nem fűzött komolyabb kételyeket -, akkor attól számítva harminc napon belül meg kell választani az új államfőt. Ez azt jelenti, hogy márciusban lesz új államfője Magyarországnak - fogalmazott.

Kocsis Máté az Orbán Viktor miniszterelnök által benyújtott alaptörvény-módosító javaslatot is egy gyermekvédelmi intézkedésnek értelmezte, hiszen az arról szól, hogy aki gyermekek sérelmére követ el szándékos bűncselekményt, az nem fordulhat az elnökhöz kegyelemért.

A Fidesz frakcióvezetője egyebekben ismét megtalálta a módját, hogy a „baloldalt" szapulja. Szerinte érdekes kettősség, hogy a baloldal most lelkesen kívánta megbuktatni az államfőt, azonban korábban nem szavazott meg egyetlen gyermekvédelmi módosítást sem (mármint, amit az Orbán-kormány annak nevezett, így például a pedofília összemosását a homoszexualitással - a szerk.). Ennek ellenére Kocsis Máté azt gondolja, hogy ezt az alaptörvény-módosítást most megszavazza az ellenzék, de nem zárja ki az ellenkezőjét sem. Mindemellett tavasszal benyújtják a parlament elé a gyermekvédelmi törvény második csomagját is.

Kocsis Máté szerint ritka politikai helyzet állt elő. Az államfő felelősségteljes döntést hozott azzal, hogy miután kétely merült fel a gyermekvédelemmel kapcsolatosan, azt alapos oknak tekinti arra, hogy vállalja a következményeket - mondta. Ezt követően arról beszélt, hogy Novák Katalin köztársasági elnök lemondása világossá teszi, hogy a jobboldalon a hibáknak is van következményük, a baloldalon a bűnöknek sincs.

A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője egyenes döntésnek nevezte Novák Katalin lemondását, amely szerinte sokat elárul az államfő, valamint az ellenjegyzésére felelősséget vállaló Varga Judit egyenes tartásáról. Kocsis Máté úgy folytatta, a politikai baloldal esetében ezer és egy botrányt tud mondani a közelmúltból is, amelyekben semminek nincsen következménye. Az embernek egyből Gyurcsány Ferenc jut eszébe, mert 2006-ban olyan történt, amely után az akkori miniszterelnöknek semmilyen körülmények között soha nem lett volna szabad visszatérnie a politikába. Ehhez képest ma ő a legnagyobb baloldali párt vezetője, sőt az egész baloldalnak ő a vezetője - mondta a fideszes politikus, nem téve említést arról, hogy a Fidesz 14 év alatt sem számoltatta el Gyurcsány Ferencet.

Ha a volt miniszterelnök esetéből nem is tanult a baloldal, akkor gondoljanak csak bármelyik olyan baloldali botrányra „a drogozós ügytől” elkezdve a korrupciós ügyekig Cseh Katalin környékén, vagy a mostani budapesti városházi botrányokra, de akár „az antifákkal való együttműködésre, amely mégiscsak azt jelentette, hogy Budapest utcáin vér folyt, amikor megtámadtak ártatlan embereket” - sorolta. Kocsis Máté szerint lehet mondani a gazdaság, a politika, az ideológia vagy akár a hatalom körében történt bűnöket, amelyeknek semmi következményük nem volt a baloldalon, miközben a jobboldalon nem ez az első eset, hogy hiba esetén az érintett azonnal lemond (azon „jobboldali” bűnöket nem sorolta fel, amelyeknek nem lett következményük az Orbán-kormány regnálása alatt, igaz, ezek valószínűleg kimerítették volna az adás kereteit - a szerk.).

Azt, hogy Novák Katalin lemondása után több párt is felvetette az államfő közvetlen választását, Kocsis Máté úgy kommentálta: a DK és az MSZP ne vesse fel ezt, mert amikor kormányon voltak, nem jutott eszükbe. Abba a játékba furcsa lenne belemenni, hogy amikor a baloldal kormányoz, ők választják az elnököt, amikor nem, akkor meg válassza a nép - mondta, hozzátéve, szerinte akkor lenne hiteles ez a követelés, ha eszükbe jutott volna akkor is, amikor ők adták a parlamenti többséget.