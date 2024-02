P. L.;

Orbán Viktor;kormánypropaganda;megafon;

2024-02-11 18:10:00

Hiánypótló: a megafonosok most azt mutatják meg, hogyan kell bólogatva helyeselni Orbán Viktor bejelentését

Szép sorban végezték ugyanazokat a mozdulatokat, nehogy gondolkodni kelljen.

A kormánypárti sajtó és azon belül is a Megafon eddig is mindent megtett annak érdekében, hogy a Fidesz üzeneteit a lehető legegyszerűbb módon, a gondolkodás minimális igényét sem hagyva sulykolja a választópolgárokba. Most azonban a Fidesz megafonos beszélőfejei egészen újszerű módszerrel áltak elő: bemutatták, hogyan kell a szó szerint Bólogató Jánosnak lenni.

A 444 összeszedett néhány TikTok-videót, ezeken Déri Stefi, Gerijoca, Ibolya Csenge, Szarvas Szilveszter és Trombitás Kristóf mutatja be nem hogy szóról szóra, de bólogatásról bólogatásra ugyanazokat a gesztusokat Orbán Viktor bejelentése alatt az alkotmánymódoítási kezdeményezésről, amely gyakorlatilag a politikai selyemzsinórt jelentette Novák Katalin köztársasági elnöknek és Varga Judit korábbi igazságügyi miniszternek. Ibolya Csenge videója annyiban különbözött a többiekétől, hogy ő bólogatását időnként szavakba is öntötte, nem győzve hangsúlyozni, mennyire egyetért a miniszterelnökkel.

A Megafon finanszírozása egyébként teljesen átláthatatlan, miközben a kormánypárti hirdetők milliárdokat szórnak el a Facebookon az üzeneteik sulykolására. Decemberben írtuk meg, hogy az Állami Számvevőszék a világon semmi problémát nem talált ezzel.