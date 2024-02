Czene Gábor;Vas András;

Novák Katalin;

2024-02-12 07:08:00

A Novák-botrány hivatkozási pont marad, Orbán Viktornak már nem elég hozzá lojális államfőt találnia

A korrupció nem akkora kockázat a Fidesz számára, mint a családvédelem hiteltelenítése – így értékelte lapunknak Novák Katalin és Varga Judit bukását Mikecz Dániel.

„Hibáztam. Bocsánatot kérek” – így jelentette be a köztévében vetített szombat esti beszédében Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke, hogy lemond tisztségéről. Varga Judit volt igazságügyi miniszter, a Fidesz EP-lista első helyének várományosa nem sokkal ezután hasonló bejelentést tett.

Sokat elárul a rezsim természetéről – kezdte lapunknak nyilatkozva Mikecz Dániel politológus –, hogy Varga Judit politikusként nem bukott bele a Völner–Schadl korrupciós ügybe, távozhatott az igazságügyi tárca éléről a Fidesz brüsszeli listavezetőjének. A bicskei pedofilügyben hozott kegyelmi döntés következményeként azonban végleg befejezi közéleti tevékenységét.

Az államfő – és Varga – körül alig több mint egy hét alatt fogyott el a levegő, miután kiderült, hogy Novák elnöki kegyelemben részesítette a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon volt igazgatóhelyettesét, K. Endrét, akit kényszerítésért 3 év 4 hónap börtönre ítéltek, mert próbálta eltussolni a főnöke, a pedofil V. János szexuális visszaéléseit.

– (…) Hoztam egy olyan kegyelmi döntést, amely sokakban értetlenséget, békétlenséget váltott ki (…) Tavaly áprilisban abban a hiszemben döntöttem az elnöki kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a gyerekek kiszolgáltatottságával. Hibáztam, mert a kegyelmi döntés és az indokolás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofíliára vonatkozó zéró tolerancia kapcsán kételyeket ébresszen. Márpedig itt nincs, és nem is lehet kétely – fogalmazott Novák Katalin.

A most kitört botrányban a Fidesz-közeli média eleinte védte Novák Katalint, aztán gyorsan elnémult. Orbán Viktor kormányfő is látványosan elhatárolódott egy alkotmánymódosítási javaslattal Nováktól. Mindezt az államfő a múlt csütörtökön kezdődött dohai látogatásán vészelte át, de megszakította az útját, és szombaton, egy nappal egy hivatalos tárgyalás előtt, hazatért.

A köztársasági elnök kegyelmi döntésének érvényességéhez szükség volt a tárcát akkor vezető Varga ellenjegyzésére.

A Fidesz számára nem jelent akkora kockázatot a korrupció, mint legfontosabb politikájának, a családvédelemnek a hiteltelenedése – állapította meg Mikecz Dániel. Ezen a téren az ellenzéki választók is elismerik a kormány teljesítményét. A családok védelme a Fidesz negatív politikai üzeneteinek – például: migráció, „genderideológia” – a pozitív oldala.

Mikecz szerint a kormány most azt remélheti, a tisztáldozatok révén képes megerősíteni a családbarát imázst, hiszen a normák, szabályok érvényességét a normasértés szankciója erősíti. Az elbizonytalanodó kormánypárti szavazókat megnyugtathatja, hogy még a legmagasabb szinten lévők esetében is vannak következményei hibáiknak. A Fidesz elbeszélése a lemondás után éppen erre vonatkozik: nem következmények nélküli az ország. Ugyanakkor, ahogyan a közvetlen reakciók is mutatják, a NER-en belül elismerik az ilyen áldozatokat.

Az ügy gyors lefolyása miatt nem várható, hogy tömegesen hagyják el a kormánypártot szavazói – vélekedett. Az ellenzék számára fontos, hogy megkopjon a kormány családvédő imázsa. A Fidesz ezt a tavaszi ülésszak bejelentett gyermekvédelmi törvényeivel védené ki, amelyben szokás szerint megjelenhet a pedofília és a homoszexualitás összemosása.

A Novák-ügy – tette hozzá – ezektől függetlenül is hivatkozási pont marad, amit a politikai adok-kapokban visszatérően a szemére lehet vetni a kormánypárti politikusoknak.

s mire elkezdődik a valódi választási kampány, már nehezebben használható fel az államfő kegyelmi ügye – így már Nagy Attila Tibor kommentálta lapunknak a fejleményeket. A politikai elemző szerint hasonlóképpen jól jön a kormánypártoknak Varga Judit lemondása is.

Szentpéteri Nagy Richard alkotmányjogász szerint „szépen kidolgozták a Fidesz-központban az egész koreográfiát”. Elvitették a balhét Novák Katalinnal és Varga Judittal – folytatta a szakértő –, noha a felelősség nem az övék, hanem aki a posztjukra tette őket, vagyis Orbán Viktor miniszterelnöké. „Persze Novák és Varga nem pótolhatatlan, szimpla pártkatonák, akik pontosan ezért is kerültek pozíciójukba, majd jön helyettük más, van éppen elég hasonló káder a Fideszben” – vélekedett.

Nagy Attila Tibor szerint az államfő politikai karrierjének egyelőre vége, a következő években csak az exállamfőknek járó kiváltságokkal és járandósággal vigasztalódhat. Felvetettük azt is, hogy a NER 14. évében a Fidesz–KDNP immár a harmadik köztársasági elnökét „fogyasztotta el”, s közülük ketten – Schmitt Pál a plágiumbotránya, illetve Novák Katalin a kegyelmi ügye miatt – még első ciklusuk alatt megbuktak.

– A két bukás igencsak kínos – felelte Nagy Attila Tibor –, főleg, hogy éppen az a két államfő volt kénytelen lemondani, akiket Orbán Viktor iránti végtelen lojalitásuk emelt hatalomra, ezzel szemben a kevésbé lojális Áder János kitöltötte két ciklusát.

Mindez elgondolkodtató kell, hogy legyen a miniszterelnök számára is. A mostani botrány után nem elég, hogy hozzá lojális jelöltet kell találnia, de a választók szemszögéből is elfogadhatót, akinek pozícióba emelésével kapcsolatban nagyobb lesz a konszenzus, a majdani megválasztása nem vet túl nagy hullámokat, s cseppet sem mellékesen sikerül – ha nem is elfeledtetni, de – elhalkítani Novák Katalin botrányos ügyét és kínos távozását.