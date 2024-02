P. L.;

2024-02-13 09:06:00

Magyar Péter: Igyekszem én is témát szolgáltatni Orbán Viktor évértékelőjéhez

Varga Judit volt férje üzent „Havasi Berci” miniszterelnöki sajtófőnöknek is.

Nem maradt reakció nélkül Havasi Bertalan miniszterelnöki sajtófőnök minősítgető semmitmondása, amikor is a Népszava kérdésére annyit reagált Magyar Péter Völner Pállal kapcsolatos kijelentésére, „reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbeesett próbálkozásával a kormány nem foglalkozik”.

Varga Judit volt férje friss Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Ma megtudhattam Havasi Berci miniszterelnöki szóvivőtől (ő arról ismert, hogy nyilatkozat helyett ellökdösi az újságírókat és ereklyeként őrzi Orbán Viktor kólás dobozát), hogy egy reménytelen helyzetben lévő ember kétségbeesett próbálkozásával a kormány nem foglalkozik. Nos, innen is üzenem Bercinek, hogy cseppet sem érzem magamat reménytelen helyzetben lévőnek, elképesztő jót fociztam délután a fiaimmal és nagyon régen nem éreztem magam ilyen motiváltnak, hogy végre megtisztítsuk a közéletet attól és azoktól, amitől és akiktől meg kell.”

Magyar Péter azt is közölte, a maga módján ő is igyekszik majd témát szolgáltatni Orbán Viktor hétvégén esedékes évértékelő beszédéhez.

A színrelépését követő számos visszajelzésre úgy reagált: „Szeretném megköszönni a felém irányuló támogatásotokat, szereteteteket, a tanácsaitokat és persze a kritikákat is. Hatalmas erőt ad a politikai spektrum minden oldaláról érkező többezer üzenet, amelyekre sajnos nem tudok egyenként válaszolni.”

A „reménytelen helyzet” emlegetése amúgy nem újdonság az Orbán-kormánynál. A minisztériumok kommunikációját is irányító központ 2018 óta dobja be ugyanezt a kifejezést a legváltozatosabb témákra. 2018-ban például előkerült egy hangfelvétel, amelyen állítólag Tállai András pénzügyi államtitkár beszélt arról, hogyan a Fidesz a Jobbik ötleteit másolja. „Ez nem más, mint a reménytelen helyzetben lévő Jobbik és a Simicska média nevetséges akciója” – hangzott a kormány válasza. Ugyanígy válaszoltak, amikor kiderült, hogy a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkárának férje rövid időn belül több megbízást is kapott. „Ezek a vádak a reménytelen helyzetben lévő pártok kétségbeesett próbálkozásai”. Az azeri olajpénzek magyarországi útja ügyében Demeter Márta egykori LMP-s képviselő rákérdezett több minisztériumnál, hogy kapcsolatban állnak-e azeri oligarchákkal, mire három tárca is szóról szóra úgy reagált, hogy ez egy „reménytelen helyzetben lévő politikai párt kétségbeesett lejáratási akciója”. Legutóbb tavaly májusban a Momentum kordonbontására reagált úgy a rogáni kommunikáció, hogy ez „reménytelen helyzetben lévő politikusok kétségbeesett akciója”.

Havasi Bertalan most éppenséggel annak kapcsán reménytelenezett egyet, hogy Magyar Péter állítása szerint Varga Judit még a Schadl-Völner botrány kirobbanása előtt útilaput akart kötni Völner Pál talpára, de Orbán Viktor ezt nem engedte.

Varga Judit volt férje aznap jelentette be szembefordulását a NER-rel, hogy volt felesége és Novák Katalin köztársasági elnök belebukott a bicskei gyemekotthon pedofil igazgatójának falazó igazgatóhelyettes kegyelmi botrányába. Eddigi megszólalásai alapján nagyon úgy tűnik, hogy a pálfordulás már hosszú ideje érlelődött nála, Varga Judit távozásával azonban már nincs, ami akadályozza.

