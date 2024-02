M.A.;

lemondás;Balog Zoltán;Sándor-palota;Novák Katalin;

2024-02-13 09:27:00

Sándor-palota: Novák Katalin elismerte, hogy hibázott és lemondott, ezzel az ügy le van zárva

A távozó köztársasági elnök hivatala leszögezte, Novák Katalin sohasem találkozott K. Endrével, sem annak feleségével.

– Novák Katalin köztársasági elnök sohasem találkozott K. Endrével, sem annak feleségével – reagált a Sándor-Palota az Indexnek arra, hogy a 444 hétfő este arról írt, a kegyelmi kérvény elbírálása előtt Balog Zoltán találkozót szervezett a távozó államfő és K. Endre felesége közt.

A Sándor-palota kommunikációs Igazgatósága hozzátette, „a kegyelmi ügyekben a köztársasági elnök a felterjesztett kérelmek, iratok és adatok alapján, a rendelkezésre álló információkat mérlegelve dönt. Ilyenkor jellemzően érkeznek különböző támogató vélemények a köztársasági elnökhöz, melyeket megfontol”.

– áll a közleményben.

Mint arról lapunk is beszámolt, hétfőn a Telex birtokába került egy levél, amit Balog Zoltán református püspök, korábbi emberierőforrás-miniszter küldött a lelkipásztor és presbiter testvéreinek K. Endre kegyelmi ügyével kapcsolatban. Ebben azt írta, azokra a médiából jövő, szerinte alaptalan vádaskodásokra, híresztelésekre, amelyek rajta keresztül a református egyházat és annak zsinati testületét is be akarják mocskolni, a visszautasításon kívül nem fog reagálni, ahogy a személyes támadás „legalantasabb részeire sem” fecsérelné a szót. Majd kiemelte, a kegyelmi kérvényt nem ő nyújtotta be és nem ő terjesztette fel.

Balog egyébként csütörtökön, néhány órával Orbán Viktor alkotmánymódosítási bejelentése előtt azt tudatta Facebook-oldalán, hogy egy kis időre eltűnik a nyilvánosságból. „Visszavonulni néhány hétre imádkozni, gondolkodni, olvasni és írni Isten csendjében. Micsoda ajándék!” – fogalmazott. A 444 azonban hétfőn megtalálta Balogot Ausztriában, ahol annyit közölt: kedden nyilatkozatot tesz.