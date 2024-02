M.A.;

LMP;Hack Péter;köztársasági elnökválasztás;Ungár Péter;

2024-02-14 11:35:00

Az LMP a kormánypártnak és az ellenzéknek is közös jelöltet ajánl Hack Péter személyében

Ungár Péter szerdán minden frakcióvezetőnek levelet ír a kezdeményezésről.

Az LMP szerdai Facebook-bejegyzésében az országgyűlés összes frakciójának figyelmébe ajánlotta Hack Pétert, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát, az SZDSZ egykori politikusát, egyben a Hit Gyülekezetének lelkészét, hogy „közös jelölésével a nemzet egységét megtestesítő, a jogállamot és az alkotmányos rendszert őrző köztársasági elnök” legyen.

– Biztos vagyok abban, hogy Hack Péter a legalkalmasabb jelölt köztársasági elnöknek. Ezért a mai napon levelet írok minden frakcióvezetőnek, ellenzékinek és kormánypártinak egyaránt, mert bízom abban, hogy képviselőtársaim, felismerve a politikai válság mélységét, a jelenlegi helyzetben az intézmény és az ország iránti felelősségük tudatában hozzák meg ezt a döntést, és nem részérdekek alapján – írta Ungár Péter, az LMP társelnöke a közösségi oldalán.

Az ellenzéki politikus szerint nem túlzás azt állítani, hogy válságos helyzetben van ma a magyar politika. A gyalázatos kegyelmi ügy önmagában is súlyos, de talán még súlyosabb, hogy ráirányította a figyelmet arra, hogy a magyar választók valójában hecckampányok és képmutatás áldozatai folyamatosan, és ez alól még a valóban nemzeti konszenzust jelentő gyermekvédelem sem kivétel – tette hozzá.

– A tragikusan hibás kegyelmi ügy fölszakította a magyar közbeszéd gennyes, tokosodó sebeit, közben pedig mindkét oldal a sebek sózásával kíván politikai hasznot szerezni. Ennek véget kell vetni. Ennek első lépése, hogy olyan köztársasági elnököt választunk, akit szakmai előélete, életműve alkalmassá tesz a pozíció betöltésére, és aki nem mélyíteni akarja a mindent megfertőző szekértábor logikát, hanem felszámolni – írta Ungár.

A Párbeszéd-Zöldek kedden jelentette be, hogy Kaltenbach Jenő jogtudóst, egyetemi oktatót jelöli az államfői tisztségre, korábban pedig a Mi Hazánk tudatta, hogy Csath Magdolna professzort, közgazdászt, egyetemi tanárt kandidálja.

Korábban több ellenzéki párt is közölte, hogy közvetlen államfőválasztást követel. Azonban – mint arról a Népszava is beszámolt – ehhez az Alaptörvény mellett több sarkalatos, választási törvény és számos egyéb jogszabály módosítására lenne szükség. Mindehhez az Országgyűlésben kétharmados többségben lévő Fidesz-KDNP támogatása is kellene, amire semmi esély. A köztársasági elnök választásának szabályait az Alaptörvény tartalmazza, s ez népszavazás útján sem módosítható.