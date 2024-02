M.A.;

köztársasági elnökválasztás;Mi Hazánk Mozgalom;Csath Magdolna;

2024-02-12 12:19:00

Itt az első jelentkező, Csath Magdolnát jelöli köztársasági elnöknek a Mi Hazánk Mozgalom

A kegyelmi botrányba belebukott Novák Katalin 2023. márciusában Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntette ki a közgazdászt.

„Csath Magdolna professzort, közgazdászt, egyetemi tanárt jelöli a Mi Hazánk köztársasági elnöknek” – jelentette be közleményében a párt, hozzátéve, Csath Magdolna személyével egy pártok felett álló, életpályájával már bizonyított köztársasági elnöke lenne Magyarországnak. – Ezért bízunk abban, hogy professzorasszony jelölését más pártok is támogatni fogják – írja a Mi Hazánk.

Csath Magdolnát, aki 2002-ben a MIÉP jelöltjeként indult az országgyűlési választásokon, 2023. március 14-én Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntette ki a most távozó köztársasági elnök, Novák Katalin.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nemrég azt mondta, várhatóan márciusban lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak. Miután Novák Katalin aláírja a lemondását, az Országgyűlésnek tizenöt napon belül döntenie kell annak elfogadásáról. Amennyiben a parlament a lemondást elfogadja – ehhez a frakcióvezető nem fűzött komolyabb kételyeket –, akkor attól számítva harminc napon belül meg kell választani az új államfőt.

Közben több ellenzéki párt is bejelentette, hogy közvetlen államfőválasztást követel. Azonban – mint arról a Népszava is beszámolt – ehhez az Alaptörvény mellett több sarkalatos, választási törvény és számos egyéb jogszabály módosítására lenne szükség. Mindehhez az Országgyűlésben kétharmados többségben lévő Fidesz-KDNP támogatása is kellene, amire semmi esély. A köztársasági elnök választásának szabályait az Alaptörvény tartalmazza, s ez népszavazás útján sem módosítható.