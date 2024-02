Á. Z.;

MSZP;jelölt;köztársasági elnök;

2024-02-14 16:33:00

Közös ellenzéki államfőjelöltet állítana az MSZP

Kunhami Ágnes szerint Novák Katalin és Varga Judit lemondatásával a történetnek nincs vége.

Az elnöki kegyelmi botrány is megmutatta, hogy az ellenzéki pártok csak közös fellépéssel tudnak erőt felmutatni, és meghátrálásra kényszeríteni az Orbán-kormányt – hangoztatja az a lapunkhoz is eljuttatott közlemény, amelyet a Kunhami Ágnes adott ki Novák Katalin lemomndásáról és az utódjáról szóló találgatásokról.

Az MSZP társelnöke felhívta a figyelmet, hogy Orbán Viktornak is felelősséget visel az ügyben, és további összefogásra lenne szükség az ellenzék részéről, hogy tovább vigyék a gyerekek képviseletét. „Novák Katalin és Varga Judit lemondatásával a történetnek nincs vége. Felelősséggel tartozik a választóknak egy pedofil-mentegető ember szabadon bocsátásáért, és a védtelen gyermekek ellen elkövetett bűnért Orbán Viktor miniszterelnök is. Ebben a kérdésben ismét összefogásra van szükség az ellenzék részéről! – írta az MSZP-s politikus, aki emlékeztetett, pártja 1989 óta javasolja, hogy közvetlenül válasszanak az emberek köztársasági elnököt.

Kunhalmi Ágnes a legfontosabb, hogy visszaállítsák a köztársasági elnöki tisztség megbecsülését, az ellenzéki párt ezért is terjesztette ki az aláírásgyűjtést a közvetlen elnökválasztásra is. Januárban kampányt indítottak azért, hogy az ellenzéki pártok együtt, egy listán induljanak az önkormányzati- és az EP-választáson, aláírásgyűjtésbe is kezdtek az ügyben – emlékeztetett.

Kunhalmi Ágnes szerint az MSZP tudomásul veszi, hogy több ellenzéki párt sem kíván közösen jelölni köztársasági elnököt a Fidesz újabb pártkatonájával szemben, de úgy véáli. szükség lenne egy jelöltre, aki nem csak megtestesíthetné a nemzet egységét, hanem akivel kapcsolatban konszenzus is van a pártok részéről. „Az elmúlt napok eseményei megmutatták, hogy az ellenzéki pártok együttes fellépése milyen erővel tudna hatni. Ugyanerre az erőre és együttműködésre van szükség a júniusi európai parlamenti és önkormányzati választásokon is. Ezért szorgalmazzuk, hogy közös listán induljanak az ellenzéki pártok, mert a Fidesz legyőzhető, közösen több szavazatot szerezhetünk, mint a kormányzó pártok. Most van a legnagyobb szükség arra, hogy megmutassuk a választóknak: képesek vagyunk értük összefogni!” – zárul a közlemény.

Ellenzéki részről eddig az Párbeszéd Kaltenbach Jenőt, a Mi Hazánk Mozgalom Csath Magdolnát, az LMP Hack Pétert jelölte köztársasági elnöknek, a két legnagyobb ellenzéki párt, a Demokratikus Koalíció és a Momentum Mozgalom viszont jelezte, hogy nem is vesz részt a jelölési folyamatban.