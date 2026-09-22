Az államfő államfő Szathmáry Zoltánt jelölte a tisztségre.
A határon túl élő magyaroknak passzív választójoguk van, aktív nincs, így választhatók ugyan, de nem szavazhatnak a június 9-i megméretésen.
Ő lesz a listavezető, de nem megy ki Brüsszelbe. Tarr Zoltán református lelkész a harmadik. A többiekről a szavazás dönt, erősek az önéletrajzok.
Ellenzéki oldalon is elég nagy a kínálat.
A küldöttek a dereguláció, a szigorúbb menekültpolitika mellett törtek lándzsát, és az ipar támogatását szorgalmazták az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel szemben.
A PES kongresszusán részt vevő Olaf Scholz német kancellár megerősítette, hogy a NATO-országok nem vállalnak közvetlen szerepet az orosz-ukrán háborúban.
Kunhami Ágnes szerint Novák Katalin és Varga Judit lemondatásával a történetnek nincs vége.
A Szombathelyi Törvényszék jogerős végzésében helybenhagyta a 300 ezer forintos bírságról rendelkező korábbi végzést, pedig az ügyészség nagyobb büntetésért fellebbezett.
Több ezer érdeklődő volt az új kormányzati űrstratégia keretében meghirdetett programra.
A képviselőség – Kossuth és Deák nyomdokán – hazafias, komolyságot kívánó elfoglaltság. A magyar jogszabályok szerint mégis neki lehet szaladni a választásnak úgy, hogy se arc, se gondolat ne tartozzon egy egyéni képviselőjelölthöz. Pedig a munkahely az Országgyűlés, a törvényhozás, vagyis a legfőbb népképviseleti szerv. Vannak, akik mégis bohóckodnak e lehetőséggel, vagy – aljasabb esetben – a választók megtévesztésének szándékával indulnak. Kaposváron – ezt a Népszavából tudhatta meg az ország – kilencből két aspiránshoz (Varga István és Horváth Ákos) nem tartozik sem arcmás, sem életút. A történetben azonban nem a névgyakoriság okoz visszatetszést, hanem az, hogy az ellenzék jelöltjét dr. Varga Istvánnak hívják, az előválasztási ellenfelét pedig Horváth Ákosnak. Gyanítható volt tehát már a kampány kezdetén, hogy a két arctalan (arcátlan?) csak a nevét indította el a parlamenti választáson, alkalmasan az ellenzéki szavazók megtévesztésére. Azóta mindez beigazolódott: nem fedték fel a kilétüket, a nyilvánosságot kerülik, akár a tömjént az ördög. Lapunknak sikerült elkészítenie a kortárs magyar választástörténet első, arcmást is tartalmazó kamujelölt-interjúját Varga Istvánnal. Horváth Ákoshoz pedig utat mutatunk.
Bár kilenc párt és hét civil szervezet vesz részt az előválasztáson, határidőig a választókerületek több mint felében csak két jelölt állt startvonalra.
Bár – a városvezető halála miatt - a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás kampánya január 6-án indul, a helyi ellenzék még senkit nem nevezett meg jelöltjeként. A Vásárhely24 információi szerint egy potenciális jelölt dr. Márki-Zay Péter közgazdász lehet. A hétgyermekes édesapa nem kívánta az értesülést sem megerősíteni, sem cáfolni.
Szabó Sándor jelenlegi országgyűlési képviselőt és Joób Márton önkormányzati képviselőt javasolja országgyűlési képviselőjelöltnek az MSZP a két szegedi központú választókörzetben - tájékoztatta a párt Csongrád megyei szervezete pénteken az MTI-t.
Magyar Helsinki Bizottság is bekerült a Vaclav Havel egykori cseh elnökről elnevezett emberi jogi díj három jelöltje közé - közölte az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) kedden.
Nem várta meg, míg kizárják, maga mondott le tagságáról az Európai Néppárt (ENP) európai parlamenti frakciójában Jacek Saryus Wolski lengyel európai parlamenti képviselő. A politikus a lengyel kormány jelöltje a tagállamok vezetőiből álló testület, az Európai Tanács élére.
A baloldali kormány jelöltje, Lenin Moreno nyerte meg a dél-amerikai Ecuadorban megrendezett elnökválasztás első fordulóját.
Felgyorsultak az események a francia baloldalon. Alig négy nappal azután, hogy Francois Hollande államfő megtette a rég várt gesztust és jelezte, nem indul újra az Elyseé-palotáért, tegnap este a jelenlegi kormányfő, Manuel Valls jelentette be indulási szándékát.
Bár a hétre további kormánytagok megnevezését ígérte, Donald Trump eddig csak egy új jelöléssel állt elő: Nikki Haleyt, a 44 éves dél-karolinai kormányzónőt kérte fel az ENSZ-nagyköveti poszt betöltésére jövendő kabinetjében. Az ENSZ-nagyköveti poszt szenátusi jóváhagyást igényel.
Huszonkét képviselőjelölt indul az április 12-ei időközi országgyűlési választáson Tapolcán – közölte a város jegyzője hétfőn.
Pad Ferenc a tapolcai jelölt - jelentette ki keddenTóbiás József, amikor arról kérdezték, egyeztetett-e az MSZP a többi baloldali párttal a szakszervezeti vezető indításáról. A közlekedésmérnököt a DK támogatja, az Együtt viszont megüzente, elvárja, hogy a veszprémi eredmények ismeretében az MSZP gondolja át még egyszer ezt az "elhamarkodott döntést". Eközben a Fideszben a zavar jelei mutatkoznak. Illés Zoltán az ATV Startban új jobboldali kormányt, az érdekek helyett értékeket sürgetett és közölte, a párt irányítását Kövér Lászlóra bízná. Paks 2-ről pedig kijelentette, csak azért kell, hogy néhányan "irdatlan" pénzeket szerezhessenek maguknak.
A Lehet Más a Politika (LMP) Miskolc mind a húsz egyéni választókerületében jelöltet állít és megkezdi az aláírásgyűjtést hétfőn - közölte Schiffer András, az LMP társelnöke csütörtökön Miskolcon.
Az egyenlőtlenségek megszüntetését, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) szervezeti átalakítását, imázsának javítását, valamint néhány praktikus szabályváltoztatást ígér Jérome Champagne abban az esetben, ha jövőre megválasztanák a FIFA elnökének.
Politikai csatára készül Franciaország, március végén múlva újjáválasztják az önkormányzatokat. Az általános tét, hogy miként alakul a kormányzó baloldal és az ellenzéki jobboldal eredménye, Hollande államfő tartós népszerűtlensége megtépázza-e pártjának a helyzetét is. Az igazi szenvedélyek a nagyvárosokért lángolnak föl, különösen Párizsért, ahol a főpolgármesteri posztért két dáma vív kíméletlen csatát.
A választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt nyomozást rendelt el a rendőrség a hódmezővásárhelyi helyi választási bizottság (hvb) által tett feljelentés alapján – közölte az MTI érdeklődésére, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken.
A péntek délelőtti adatok szerint az ország 106 egyéni választókerületében 1559 egyéni jelöltet vettek nyilvántartásba a választási bizottságok, de az adatok még nem véglegesek, mert még nem minden választási iroda rögzítette a csütörtök estig meghozott döntéseket – közölte Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda vezetője pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján.
Egy nap alatt háromszáz jelöltet vettek nyilvántartásba az egyéni választókerületi választási bizottságok a Nemzeti Választási Iroda (NVI) internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu kedd este 7 órás adatai szerint.
A helyi választási bizottság elutasította Tóth Ernő, a Kisgazdapárt és a MIÉP közös egyéni képviselőjelöltjének nyilvántartásba vételét a hódmezővásárhelyi központú Csongrád megyei 4-es választókörzetben – olvasható a hódmezővásárhelyi önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozott határozatban.
Egyelőre nem tudni, hogy elkötelezettség-e vagy biznisz, de több tucat szervezet akar indulni a 2014-es választásokon - zömük eleve tisztában van vele, hogy a parlamenti képviselet esélytelen.