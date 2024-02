nepszava.hu;

2024-02-15 18:32:00

Március 25-én kezdődik Donald Trump büntetőpere a hallgatási pénz miatt, az első, amelyik valaha amerikai elnök ellen indult

34 rendbeli csalás, szexuális kapcsolat eltitkolásáért kifizetett 130 ezer dollár.

Nincs tovább, Donald Trumpnak az immár harmadik választási kampánya elején kell büntetőperben vádlottként megjelennie New Yorkban – számolt be a New York Times arról, hogy Juan Merchan bíró csütörtökön bejelentette: 2024. március 25-én lesz az első tárgyalás az úgynevezett hallgatási pénz ügyében, és megkezdődik az esküdtszék tagjainak a kiválasztása. A döntés azután született meg, hogy a bíró elutasította Donald Trump és védőinek indítványát, hogy ejtsék az ügyet.

Az ügy akörül forog, hogy a 2016-os elnökválasztási kampány idején Donald Trump ügyvédje és intézője, Michael Cohen 130 ezer dollárt fizetett Stormy Daniels pornószínésznőnek, hogy ne tárja a nyilvánosság elé a milliárdos 2006-ban vele folytatott házasságtörő viszonyának történetét.

A New York-i ügyészség szerint Trump utasította Cohent a hallgatási pénzt átadására, majd utólag 420 ezer dollárt kifizetésével térítette meg a költségeket, amelyet ügyvédi díjként számolt el. A vád szerint Donald Trump 34 rendbeli üzleti csalást követett el az elnökválasztás tisztaságának aláásására irányuló összeesküvés részeként, és megsértette a kampányfinanszírozási törvényeket a hallgatási pénz kifizetésével. A tárgyalás első napjának már korábban is 2024. március 25-ét jelölte ki a bíróság.

A Trump elleni büntetőperek sorában ez lesz az első, amely rendkívül kellemetlenül érinti a volt amerikai elnököt, aki toronymagasan vezet a republikánusok eddigi előválasztási versenyében.