2024-02-15 22:03:00

Mintha mi sem történt volna, jelentkezett száz ember, aki inkább visszaültetné az elnöki székbe Novák Katalint

Elvakult kormánypárti hívek továbbra is a Fidesz vezető politikusait, parlamenti képviselőit győzködik, hogy ne fogadják el Novák Katalin lemondását, Nyilatkozatukban attól sem riadtak vissza, hogy a pedofilügyben kegyelmet kapott, de kényszerítésért jogerősen elítélt bűnsegéd tettét is relativizálják.

A Százak Tanácsa arra kéri Novák Katalint, hogy vonja vissza a lemondását, mert szerintük a köztársasági elnök döntése döntése csak megosztja a nemzetet – számolt be a 24.hu arról a levélről, amelyet a nevezett egyesületként működő civil szervezet írt, vitatva a bicskei pedofilügyben kényszerítésért elítélt Kónya Endrének adott elnöki kegyelem erkölcsi súlyát.

Az Orbán Viktornak, Kövér Lászlónak és az összes parlament képviselőnek címzett levélben amelyet támogatólag Skrabski Fruzsina – Novák Katalin elnöki tanácsadó testületének a tagja – osztott meg, arra kérik a képviselőket is felszólítják arra, hogy ne fogadják el a lemondást. – Novák Katalin és Varga Judit lemondásai nem voltak szükségesek, aránytalan súlyú döntések voltak. Ez a helyzet orvosolható. A felelős magyar értelmiségieknek és közszereplőknek határozott véleményüket kell demonstrálniuk – szögezte le a Százak Tanácsa nevében Zétényi Zsolt volt MDF-es képviselő.

Meg is indokolja a levél, hogy „az országgyűlésnek alkotmányos joga van arra, hogy a köztársasági elnököt megbízatása folytatására kérje és erre felszólítsa”. A Százak Tanácsa, amely szerint a a köztársasági elnök megbízatásának megszűnése mérhetetlenül nagyobb morális és politikai hátránnyal járna, mint az az előny – ha van ilyen – , amelyet lemondása jelent Ezért Novák távozását morálisan és politikailag indokolatlannak, a közjóra ártalmasnak találják.

Ha mindez a jelenlegi magyarországi helyzetben nem volna elég, még olajat is öntenek a tűzre, a Böjte Csabát és Kásler Miklóst is soraiban tudó szervezet szerint ugyanis az első és másodfokon pedofil bűnsegédként elítélt, majd Novák által elnöki kegyelemben részesített igazgatóhelyettes valójában nem is pedofil bűntársa. A bicskei gyermekotthon hajdani igazgatóhelyettese szerintük „abban segített, hogy a felelősségre vont elkövető felelőssége csökkenjen”, ám ebben is ártatlannak vallja magát. „A hibás tájékoztatás nagyobb társadalmi megütközést okozott, mint maga a kegyelmi aktus” – olvasható a levélben, amelyet a szervezet elnöksége, Andrásfalvy Bertalan néprajztudós, Novák Katalin tanácsadója, Szijártó István irodalomtörténész és Foltán László olimpiai bajnok kenus is aláírt.