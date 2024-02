Danó Anna;

egészségügy;Budaörs;Pest megye;Wittinghoff Tamás;orvosi ügyelet;Takács Péter;

2024-02-17 05:45:00

Budaörsi megoldás: orvosi ügyelet, ami nem is ügyelet

Alternatív ötlettel biztosít ellátást a helyieknek a Pest vármegyei város. Az állami rendszer tehermentesítésében is segít, mégpedig saját pénzből.

Budaörs már talált megoldást a megszüntetett orvosi ügyelet pótlására. Többszintű, az állami alapellátási ügyeletet kiegészítő, 24 órában működő plusz ellátást biztosít az embereknek évi 180 millió forintból.

A főváros környéki települések továbbra sem tudják elfogadni, hogy az 1,3 millió lakosú megye 52 ügyeleti pontját mindössze 18-ra szűkítette a kormányzat. Több településen – Szentendrén, Pomázon, Tahitótfaluban, Érden, Budaörsön – azóta keresik a megoldást, hogyan tudnának településeiken alternatív 24 órás ügyeletet biztosítani. Ezt azonban az a jogszabály nem teszi lehetővé, amely a feladatot az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kizárólagos hatáskörébe sorolja.

Budaörs polgármestere, Wittinghoff Tamás először hosszan levelezett a kormányzattal, majd egy több elemű szolgáltatás csomaggal megerősítette az állami alapellátási ügyeletet. Ennek része a 0-24 órában működő online- és telefonos sürgősségi tanácsadás, továbbá napközben a helyi szakrendelőben az azonnali szakorvosi ellátás, valamint egy házhoz hívható magánmentő gépkocsi.

- Jogilag teljesen tiszta megoldást találtunk – mondta a Népszavának polgármester – hiszen

ahol reggel hét és este hét között indokolt, sürgős esetben a budaörsieket soron kívül fogadják. Azt sem tiltja a törvény, hogy 24 órán keresztül telefonon egy orvos adhasson tanácsot a betegeknek, hogy panaszára milyen megoldási lehetőségeket ajánl. Budaörs korábban saját forrásból épített egy mentőállomást, amelyet annak idején az OMSZ átvett működtetésre és amit a mai is használnak. Most a lakosság nagyobb szintű biztonsága érdekében éjjel-nappal hívhatja 06-23/445-495 számon a szerződéses mentőszolgálat kivonuló mentőkocsi szolgáltatását. Az így helyszínre érkező orvos vagy mentőtiszt sürgős, életveszélyes esetekben azonnali orvosi segítséget tud nyújtani. Az itt elérhető telefonos operátor minden esetben az OMSZ ellátás irányító központjával egyeztetve szervezi az azonnali ellátást. Wittinghoff Tamás hozzátette: emellett természetesen bárki igénybe veheti az állami ügyeleti ellátást.

Az általuk talált megoldással nemcsak a budaörsiek ellátásbiztonságát erősítik, hanem segítenek az állami rendszer tehermentesítésében is - vélekedett a polgármester.

A polgármester megpróbált a kormányzattal együttműködni a megoldás érdekében, és amikor Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a február eleji Kormányinfón, azt mondta, önkormányzatoknak van lehetőségük arra, hogy magánszolgáltatóval biztosítsanak ügyeleti, sürgősségi ellátást, ő azonnal levelet írt neki, kérve, írja meg ennek a törvényes lehetőségét. Erre a miniszter nem válaszolt, helyette Takács Péter egészségügyért felelős államtitkártól kaptak levelet. Ő megerősítette, hogy az önkormányzat nem szervezhet ügyeletet, mert a feladat a mentőszolgálaté.

Wittinghoff Tamás szerint ezzel gyakorlatilag azt üzente Takács Péter, hogy a polgármester a feje tetejére is állhat, a családorvosokat ők akkor is túl fogják terhelni.

Pomázon sem hagyták teljesen a mentőszolgálatra az alapellátási ügyeletet, ott egy fizetős lakossági egészségklub szerveződik, amelynek tagjai havi díj ellenében a kötelező háziorvosi rendelés után további 4-6 órán keresztül sürgős esetben hívhatják a helyi orvost.

Takács Péter csütörtökön az Inforádió Aréna című műsorában arra a riporteri közbevetésre, hogy Pest megyéből jönnek olyan hírek, amelyek szerint messzire kell menni az alapellátási ügyeletért, azt mondta: „azt gondolom, hogy itt inkább a politikai hangulat fokozódott fel. Ahogy közeledünk Budapesthez, zárul az ostromgyűrű, és ahogy közeledünk az önkormányzati választásokhoz, egyre inkább átpolitizált lett ez az egyébként tisztán szakmai ellátásszervezési kérdés.” Szerinte nem igaz, hogy Szentendrén óriási lenne az ügyeleti terhelés. A mentők adatai szerint az előző két hétben átlagosan 3-4-6, vagy esetleg 7 beteg volt egy ügyeleti időben, magyarul délután 4-től reggel 8-ig. A gyermekügyeletek ritkulásával kapcsolatban pedig úgy vélekedett: van olyan település, ahol egyáltalán nem is volt gyerekügyelet korábban, most mégis annak a visszaállítását követelik. Szerinte olyan rendszert működik most, amely felnőttet, és gyereket is el tud látni ügyeletben Ha pedig a felnőtt vagy vegyes praxist vivő orvos olyan esettel találkozik, aki gyermek és az ő kompetenciáját meghaladja, akkor kérhet telefonos segítséget a gyermekügyeleti pontoktól.