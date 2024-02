nepszava.hu;

2024-02-17 10:05:00

Emmanuel Macron támogatná a palesztin állam megalakulását, elsőként francia elnökök közül

Elemzők nem várnak nagy fordulatot. Franciaország figyelmeztette Izraelt, tegyen le a tervezett rafahi offenzíváról.

A palesztin állam elismerése többé nem tabu Franciaország számára – jelentette ki pénteken Emmanuel Macron francia elnök, miután a párizsi Elysee-palotában tárgyalt II. Abdullah jordán királlyal. A Reuters szerint az elnök arra utalt, hogy a párizsi vezetés meghozhatja a döntést, ha a kétállami megoldásra irányuló erőfeszítések zátonyra futnak az izraeli ellenálláson.

„Tartozunk ezzel a palesztinoknak, akiknek a törekvéseit túl sokáig lábbal tiporták. Tartozunk ezzel az izraelieknek, akik átélték századunk legnagyobb antiszemita mészárlását” – fogalmazott Emmanuel Macron, aki szerint a lépés segíthetne elkerülni a közel-keleti káoszt és keresztülhúzhatja azok számítását, akik a jelenleg az Izrael és a Hamász között zajló háborúban a bosszút fontolgatják. A francia elnök hozzáfűzte, hogy ők és partnereik, Jordánia is a kétállami megoldáson dolgozik, és most már Franciaország is hajlandó ezt képviselni az EU-ban és az ENSZ BT-ben egyaránt.

A Reuters megjegyzi, hogy elemzők szerint az egyoldalú francia elismerés, amelyet elnökként először vetett fel Emmanuel Macron, valódi tárgyalások nélkül nem sokat változtatna a helyzeten, de szimbolikus jelentősége annál nagyobb lehet.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellenzi a palesztin szuverenitást, és korábban kijelentette, hogy nem fog kompromisszumot kötni: teljes izraeli biztonsági ellenőrzést akar Jordániától nyugatra, és nem támogatja az önálló palesztin államot. Ugyanakkor a francia elnök figyelmeztette is Izraelt: tervezett offenzívájuk Rafahban példátlan humanitárius katasztrófához vezetne, és fordulópontot jelentene a konfliktusban.