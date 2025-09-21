Netanjahu: nem lesz palesztin állam

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette hétfőn, a parlamenti választások előtt egy nappal, hogy amíg ő a kormányfő, addig nem lesz palesztin állam. Cipi Livni, a Tnua (Mozgalom) párt vezetője pedig azt közölte, hogy lemond a kormányfői hivatalról, ha pártja nyeri meg a voksolást.