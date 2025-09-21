Inkább szimbolikus, de kétségkívül jelentős lépésről van szó, amelyet Izrael a szélsőséges palesztin terrorszervezetnek, a Hamásznak adott jutalomként ítélt el. Hétfőn Franciaország következhet.
A brüsszeli kormány nem vár tovább az EU-ra, saját hatáskörben döntött.
Az eddig legbefolyásosabb európai országként.
Életbe lépett kedden Palesztina államként való elismerése Spanyolország, Norvégia és Írország által.
Elemzők nem várnak nagy fordulatot. Franciaország figyelmeztette Izraelt, tegyen le a tervezett rafahi offenzíváról.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök washingtoni látogatása újra ráterelte az európai politika figyelmét is a palesztin állam ügyére. Donald Trump amerikai elnök ugyanis a február 15-i találkozón úgy nyilatkozott, hogy az izraeli-palesztin konfliktus rendezésére mind a kétállami, mind az egyállami megoldást elfogadhatónak tartja, ha az elvezet a békéhez.
Naftali Bennet, Izrael oktatási minisztere és a kormánykoalícióban részt vevő Bájt Hajehudi (Zsidó Otthon) párt elnöke a katonai rádióban kedden nyilatkozva elvetette a két népnek két államot ígérő megoldást a palesztin-izraeli konfliktusban.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette hétfőn, a parlamenti választások előtt egy nappal, hogy amíg ő a kormányfő, addig nem lesz palesztin állam. Cipi Livni, a Tnua (Mozgalom) párt vezetője pedig azt közölte, hogy lemond a kormányfői hivatalról, ha pártja nyeri meg a voksolást.
Svédország tegnap hivatalosan is elismerte a palesztin államot – közölte Margot Wallström külügyminiszter. A döntést október elején beiktatási beszédében az új középbal svéd kormány feje, Stefan Löfven már bejelentette.
Svédország ma hivatalosan is elismeri a palesztin államot – közölte Margot Wallström külügyminiszter. Ezt október elején beiktatási beszédében az új középbal svéd kormány feje, Stefan Löfven is előrejelezte.
Nagy többséggel szavazta meg hétfő este a londoni parlament azt az egyéni képviselői indítványt, amely a palesztin államiság elismerésére szólította fel a brit kormányt. Indoklás szerint azért, mert szeretnék elősegíteni a kétállami megoldást, az izraeli-palesztin viszony ilyen alapon történő rendezését.
Franciaország tegnap ismételten hangsúlyozta a kétállami megoldást a közel-keleti konfliktusban, Izrael és Palesztina önállóságát.