M.A.;

ivóvíz;Pécs;beruházás;akkumulátorok;kisajátítás;

2024-02-19 07:24:00

Hatalmas körzetet minősítettek beruházási területté Pécs mellett, az akkugyár megjelenésétől tartanak a helyiek

Több gazda amiatt aggódik, hogy hamarosan kisajátíthatják a földjeit.

Hatalmas méretű körzetet minősítettek át beruházási területté Pécs mellett, éppen egy olyan területen, amely az ivóvíz-ellátás szempontjából létfontosságú, ám a víztartalék már fogytán van. Az utóbbi idők országos tapasztalatai nyomán a helyiek az akkuipar betelepülésétől, a gazdálkodók pedig földkisajátításoktól tartanak – derül ki a 24.hu cikkéből.

A portál felidézi, hogy a pécsi önkormányzat már egy évvel ezelőtt közgyűlési határozatot fogadott el arról, nem támogatja akkumulátor-ipari beruházás létesítését a baranyai megyeszékhelyen. A beszámolók szerint a pécsi városvezetéshez csak a tavalyi év derekáig 16 megkeresés érkezett akkuipari-üzem létesítése céljából. A kormány nem helyezett nyomást a városra, ám

A kormányhatározat nem nevesítette, milyen ipari beruházást terveznek a helyszínre hozni.

A célterület az ivóvízellátás szempontjából kritikus helyen fekszik. A helyszín közelében vannak a tortyogói és a pellérdi vízbázisok, amelyek Pécs vízigényének körülbelül a 90 százalékát fedezik. A vízbázisok védőövezete egyes pontokon keresztezi a befektetési területet. Pécs és környékének vízszolgáltatója, a Tettye Forrásház Zrt. szerint egyes ottani víztermelő kutak közvetlenül a befektetési terület határán fekszenek, illetve vannak tartalékkutak és a felszín alatti vizek vizsgálatára létesített figyelőkutak, amelyek a célterületen belül épültek.

Szarvasné Domján Edit, a víziközműcég műszaki osztályvezetője a portálnak azt mondta,

Ebben az esetben Pécsnek több Duna-vizet kellene átvennie, de ennek is megvan a kockázata, mivel kétségek vetődtek fel afelől, hogy a Mohács irányából érkező vízvezeték teljesen biztonságos-e.

A legkomolyabb félelmek az akkuipar betelepülése miatt merültek fel, Pécs környékén tartanak attól, hogy szennyezőanyagok jelenhetnek meg a vízben. Ugyanakkor a Tettye Forrásház Zrt. osztályvezetője szerint nincsenek információk arról sem, hogy a leendő befektető tevékenysége mennyire lehet majd kockázatos a vízbázisra. Mint mondta, a pellérdi és a tortyogói vízbázisok hidrogeológiai védőövezete nem biztosítja a terület számára a legmagasabb fokozatú védelmet.

– állapította meg.

Az érintett beruházási körzet 80 százalékban mezőgazdasági terület, ahol jelenleg is gazdálkodás folyik, a helyiek szerint kiváló minőségű termőföldön. A kormányhatározatban is megjegyzik, hogy szükség lesz az agrárterületek átminősítésére, emiatt több gazda attól tart, hogy hamarosan a földek kisajátítására is sor kerülhet.

Vér József, Bicsérd független polgármestere a 24.hu-nak azt mondta, összesen 106 tulajdonosnak van földje a beruházási célterületen, ezeknek nagyobb része termőföld, kisebb része erdő, illetve legelő. Megerősítette, hogy a területen ipari parkot hoznak létre, amelyet sem ő, sem a község képviselőtestülete nem ellenez. Az akkuipar megtelepüléséről nincs tudomásuk, az ezzel kapcsolatos híreket hangulatkeltésnek minősítette.

– tette hozzá. A polgármester arra számít, hogy jövőben kiépül az ipari park infrastruktúrája, utak, közművek, gáz-, víz-, szennyvízvezetékek létesülnek, a KKM, és a HIPA pedig csak ezt követően foglalkozik majd azzal, hogy befektetőket hozzon a területre. Egyelőre nincs információja arról, hogy milyen szereplő érkezhet a településre.