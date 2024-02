Forgács Iván;

Magyarország;közélet;rap;Lil Frakk;Freeszfe;

2024-02-20 07:50:00

Lil Frakk: Ebben a rendszerben kell játszani, amíg nem tudjuk kijátszani

A rapper – aki a Freeszfe egyetemfoglalói között élte át, milyen az igazi demokrácia – a mobil Népszavával ült le egy beszélgetésre. Nem akar aktivista lenni, de azért ha valami nem tetszik neki, beszél róla. A szitkozódást nem kell mindig komolyan venni. Interjú.

A fiatal, népszerű rapper, Lil Frakk (Babaitisz Jorgosz) készségesen bevezeti a tájékozatlanabb olvasókat a könnyűzenét jelenleg alighanem uraló műfaj világába. Kiderül, hogyan indult az egész a diszkókból, ahol ritmikus szövegekkel tüzelték a vendégeket. Körvonalazódik, mi a hiphop zene, a trap, milyen formai elem a flow. És a furcsán hangzó, vicces „művésznév” eredetére is fény derül: a Frakkon talán nem is kell sokat gondolkozni (Frakk, a macskák réme), a Lil pedig, amelyet sok előadó használ a nevében, a „little” (kicsi) kiejtéséből jön. Babaitisz Jorgoszt is a ritmikus szavalás lehetősége terelte a rap felé. Kamaszkorában még discmanről hallgatta, hogy édesanyját ne rémítsék meg az elhangzó trágárságok.

Lil Frakk úgy véli, a rapet ugyanaz a fiatalos lázadás mozgatja, mint egykor a rockzenét, csak az iránya most inkább parttalan: mindennek nekimenni. Nincsenek szabályok, a szöveget sem lehet mindig érteni. A lényeg az alternatíva keresése. Ami akár erős nihilizmusba is átcsaphat, ugyanakkor a műfajt erős irónia is jellemzi. A kemény állításokat, szitkokat nem kell mindig komolyan venni, mint ahogy a traphez sem párosul már kábítószeres trap-ház.

Részlet a videóinterjúból.

Ezzel együtt a közéletiség sem áll feltétlenül távol a rap művelőitől. Jó példa erre Krúbi több szövege. Lil Frakk pedig elmondhatja magáról, hogy aktív résztvevője volt az SZFE-n, ahol televíziós műsorkészítést tanult, a legendás egyetemfoglalásnak. Azokban a napokban élhette át, milyen az igazi demokrácia. Diplomáját végül egy másik, meg nem nevezhető intézményben szerezte meg. YouTube-csatornákon foglalkozik is műsorkészítéssel, saját programja a Sávlekötő. Élvezi a kihívásokat, a több területre nyúló aktivitást, a TikTokon azonban még nem tudta megtalálni a saját hangját.

A közéletiséget jelenleg pihenteti. nem akar aktivista lenni, de azért ha valami nagyon nem tetszik, beszél róla.

