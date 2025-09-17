Karácsony Gergely főpolgármester javaslatot terjeszt a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülése elé. Összesen tizenöt képzésnek adhat helyet a pesti Jurányi, amely befogadó alkotó- és játszóhellyé válik a független társulatok számára.
Filmíróként végzett, íróként a ma divatos autofikciós regénnyel debütált. A Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredekben felnövéséről, szülei válásáról vall, ami nemcsak azért érdekes, mert apja a női vízilabdacsapat egykori, igen eredményes szövetségi kapitánya, hanem mert játszik is a műfajjal, és persze az olvasóval is. Biró Zsombor Auréllal beszélgettünk.
Kemény Lili első regénye, a Nem önéletrajznak is tekinthető, amely élete összes eddigi befejezetlen projektjének állít emléket. Naturalista, időnként zavarba ejtő őszinteséggel mutatja be a szerzőjét – intim és még intimebb helyzetekben, munka közben, iskolai, egyetemi, színházi és filmes közegben, ajzószereket használó szeretőként, féltékeny vagy éppen óvó testvérként, búvóhelyet, vigaszt kereső gyerekként, a politikai hatalom ellen fellépő lázadóként, bizonytalan filmrendezőként, szerepet játszó tanárként. Olyan szinten enged belátást az érzéseibe, úgy lemezteleníti testét és lelkét, hogy szinte bizalmas barátjának érzi az ember.
Miután lapunk rendszeres szerzője, tegeződve beszélgettünk. Az egykori egyetemfoglalókkal készült interjúsorozat 4., befejező része.
A rapper – aki a Freeszfe egyetemfoglalói között élte át, milyen az igazi demokrácia – a mobil Népszavával ült le egy beszélgetésre. Nem akar aktivista lenni, de azért ha valami nem tetszik neki, beszél róla. A szitkozódást nem kell mindig komolyan venni. Interjú.
Vilmos Noémi egyike volt 2020 őszén a Színház- és Filmművészeti Egyetem ellenálló hallgatóinak, a sokak számára felejthetetlen október 23-i demonstráció felszólalóinak.
Szívesen dolgoznának együtt tovább, de egyelőre mindenki önállóan folytatja. Meghatározónak tartják az egyetemfoglalás időszakát, úgy vélik, sokat változtak emiatt. Sorozatunkban a most végzett Zsámbéki-Fullajtár-Tárnoki-Jákfalvi osztály tagjait mutatjuk be. Harmadik, befejező rész.