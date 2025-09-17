A takarítás élvezete - Kemény Lili az elvarrt szálakról

Kemény Lili első regénye, a Nem önéletrajznak is tekinthető, amely élete összes eddigi befejezetlen projektjének állít emléket. Naturalista, időnként zavarba ejtő őszinteséggel mutatja be a szerzőjét – intim és még intimebb helyzetekben, munka közben, iskolai, egyetemi, színházi és filmes közegben, ajzószereket használó szeretőként, féltékeny vagy éppen óvó testvérként, búvóhelyet, vigaszt kereső gyerekként, a politikai hatalom ellen fellépő lázadóként, bizonytalan filmrendezőként, szerepet játszó tanárként. Olyan szinten enged belátást az érzéseibe, úgy lemezteleníti testét és lelkét, hogy szinte bizalmas barátjának érzi az ember.