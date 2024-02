nepszava.hu;

2024-02-20 18:48:00

Nem áll ki a fideszes polgármester a debreceniek elé, csak online katasztrófavédelmi közmeghallgatást tartanak az épülő kínai akkugyárról

A helyi lakosság és civilek Papp László korábbi ígéretét kérnék számon.

Senkit sem engednek be, online tartják a CATL debreceni akkumulátorgyárának új katasztrófavédelmi közmeghallgatását – írja a Debreciner a debreceni önkormányzat honlapján megjelent hirdetmény alapján. Kiderült, a városvezetés március 4-én reggel 8 és este 20 óra között tartja a kínai CATL vállalat debreceni akkumulátorgyárának katasztrófavédelmi közmeghallgatását. Az eseményen azonban fizikailag senki sem vehet részt, azt írták, „honlapon való közzététel útján” fogják megrendezni.

A „közmeghallgatás” online lesz, amelynek ideje alatt a városházának küldött e-mailben és ügyfélkapun keresztül tehetnek csak fel kérdéseket, valamint jelezhetik észrevételeiket az érdeklődők. A Debreciner szerint ezzel Papp László fideszes polgármester máig nem tartotta be azt az ígéretét, amelyet a CATL-akkumulátorgyár első katasztrófavédelmi közmeghallgatásán, 2023. január 9-én tett. Akkor, a felháborodott debreceniek közbe kiabálásai miatt a kínai cég képviselője nem tudta megtartani a prezentációját. A megjelentek többször is azt követelték, hogy népszavazáson dönthessenek a beruházásról, ilyen referendumot azonban később sem írtak ki. Debrecen vezetője akkor a közeli mikepércsi lakosoknak az mondta, hogy a Debrecen szomszédságában lévő községben egy hasonló közmeghallgatás keretében válaszol az ott lakók kérdéseire.

Amint azt még januárban Népszava is megírta, a helyiek, az érintett lakók és a civilek új közmeghallgatást akarnak a debreceni akkugyárról, ugyanis a Kúria még múlt év végén döntött úgy, hogy új eljárást kell lefolytatni a korábban kiadott határozat ügyében, mert a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelem a biztonsági jelentés kiegészítése kapcsán megsértette a nyilvánosságra vonatkozó szabályokat. Az engedélyt a Debreceniek az akkumulátorgyár ellen csoport egyik tagja, Horváth Nándor László támadta meg.

A Debreceni Törvényszék január 25-én kezdte meg újratárgyalni a gyár tavaly februárban kiadott katasztrófavédelmi engedélyének ügyét, döntés még nem született, a Magyar Hang akkori bírósági tudósítása alapján elhúzódó hosszadalmas perre kell számítani. Az eljárásnak ugyanis öt felperese is van, mert az alapeljáráshoz további másik három keresetet egyesített a bíróság, így a környezethasználati engedélyt megtámadó összes keresetet együtt tárgyalják. Mindannyian a megyei kormányhivatal által kiadott engedély megsemmisítését kérik a bíróságtól, és új hatósági eljárás lefolytatását szeretnék elérni. Van még egy ötödik kereset is, a Védegyleté, de arról, még egy másik perben Fővárosi Ítélőtábla dönthet majd, s adott esetben azt is egyesíthetik a többivel.