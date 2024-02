M.A.;

Oroszország;Ukrajna;szankció;

2024-02-21 15:25:00

Megállapodtak az Oroszország elleni 13. szankciós csomagról az uniós tagállamok

Az Orbán-kormány korábban a kínai cégek érintettsége miatt vétózta meg az intézkedéseket.

Szerdán megállapodtak az Európai Unió tagállamai az Oroszország elleni 13. szankciós csomagról, mely most szombaton, az Ukrajna ellen indított orosz invázió második évfordulóján léphet hatályba – írja a Politico.

A lap szerint a csomag mintegy 200 névvel egészíti ki a szankciókkal sújtott személyek körét. Nekik megtiltották, hogy beutazzanak az Európai Unióba, és – hasonlóan a büntetőintézkedések alatt álló cégekhez – befagyasztották a vagyonukat. A meglévő listát évente kétszer vizsgálják felül és hagyják jóvá, ez március 15-én lejárt volna, de már most döntöttek a meghosszabbításról. Ez az első EU-s szankciókör, amely kínai cégeket is sújt.

Szijjártó Péter külügyminiszter nemrég úgy vélte, lesújtó képet fest az EU-ról a tizenharmadik szankciós csomag, amit csak azért akarnak elfogadtatni, mert így az Európai Unió is be tud kerülni a hírekbe az invázió megindulásának második évfordulóján. Azt is közölte, hogy kigyomlálták a szankciós csomagból azokat az intézkedéseket, amelyek adott esetben sértették volna a magyar nemzeti érdekeket, alapvetően gazdasági érdekeket. A Financial Times ezt megelőzően arról írt, az Orbán-kormány a kínai cégek érintettsége miatt vétózta meg az intézkedéseket, mindemellett a magyar EU-nagykövet több időt kért a részletek áttekintésére.