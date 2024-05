Biliket és vécékeféket is állami támogatásból szerettek volna vásárolni Mészáros Lőrinc luxusszállodái, de ez már azért nem jött össze

M.A.;

támogatás;szállodák;Hunguest Hotels;Mészáros Lőrinc;

2024-05-09 09:58:00

Balszerencséjükre nettó 20 ezer forintnál olcsóbb eszközöket nem lehetett elszámolni a pályázatban.

Bilikre és vécékefékre is kértek állami támogatást Mészáros Lőrinc szállodái, de nem kaptak, mert túl olcsó termékeket írtak be a költségvetésbe – írja az Átlátszó a Transparency International Magyarország (TI) által, hosszú pereskedés után megkapott támogatási papírok alapján.

A Kisfaludy-program keretében az állam 2020-ban nagyjából 200 milliárd forint közpénzt osztott szét turisztikai fejlesztésekre a Covid által sújtott szektor megsegítésére. Ebből a pénzből

Mészáros Lőrinc szállodalánca, a Hunguest Hotels Zrt. csaknem 18 milliárd forintot kapott a szállodái fejlesztésére.

A Transparency International Magyarország szerette volna megismerni néhány projekt pályázati anyagát, ami alapján támogatást kaptak a beruházások. Ennek érdekében 2021 áprilisában közadatigénylést nyújtott be a programot bonyolító állami céghez, a Kisfaludy2030 Zrt.-hez, ám az megtagadta a válaszadást. A civil szervezet ezért pert indított néhány projekt, köztük a Hunguest Hotels Zrt. támogatási anyagaiért. A bíróság első- és másodfokon is a TI-nak adott igazat, és a kért adatok kiadására kötelezte a Kisfaludy2030 Zrt.-t. Az állami cég a Kúriánál fellebbezett a jogerős ítélet ellen, de a legfelsőbb bírói szerv is az adatok kiadására kötelezte.

A Kisfaludy2030 Zrt. ezután megkezdte az adatszolgáltatást, ám nagyon rafináltan tette mindezt, a TI szerint

a Hunguest szállodák és a Club Aliga támogatására vonatkozó anyagokat összesen 16 e-mailben, mintegy 2500 darab, oldalanként külön-külön befényképezett PDF-ben küldte el. Méghozzá úgy, hogy a dokumentumokat egyenként feltöltötte a saját tárhelyére és külön jelszóval védett linkeken, 5 napon belül, egyetlen alkalommal tette letölthetővé a saját oldaláról.

számos, az adófizetők által finanszírozott munkaórát fordított arra, hogy használhatatlanná tegye a dokumentumáradatot. A rendelkezésre bocsátott iratok jelentős részét az adatszolgáltatást megelőzően olvashatatlanná tette, egyes dokumentumokat teljes egészében fekete színezéssel takarta el, de akadt olyan, amit miniatűr méretűre kicsinyítve tett olvashatatlanná.

a döntéshozók, bírálók személyét egyáltalán nem adta ki.

A civil szervezet levélben szólította fel az állami céget a bírósági ítéletben foglaltak maradéktalan és mihamarabbi teljesítésére, ennek eredményeképpen a Kisfaludy2030 Zrt. megismételte az adatok kiadását, már 15 napos letöltési idővel és a kitakarások, valamint miniatürizálás nélkül. A döntéshozók és bírálók személyét viszont továbbra sem árulta el, ami miatt a TI feljelentést tett, a rendőrség pedig nyomozást indított közérdekű adattal visszaélés vétség elkövetésének gyanúja miatt.

A dokumentumokból mindenesetre kiderül, hogy a Hunguest Hotels Zrt. hévízi szállodája, a Helios támogatása nem ment teljesen simán. A Kisfaludy 2030 Zrt. levele szerint itt az elszámolható költségeket 11,6 millió forinttal csökkentették, mert a hévízi hotel költségtervébe a Hunguest beleírt akkora összértékű termékeket, mint

630 darab olvasólámpát, egyenként 13 600 forintért,

illetve 210 darab toalettpapír-tartó és WC-kefe szettet, egyenként 14 790 forintért.

Ezeket a tételeket azért vette ki az állami cég az elszámolható költségek közül, mert nettó 20 ezer forintnál olcsóbb eszközöket nem lehetett elszámolni a pályázatban. Vagyis ha Mészárosék drágább WC-keféket és kislámpákat választottak volna, azokra már kaphattak volna állami támogatást.

Hasonlóképpen járt Mészáros Lőrinc szállodaláncának Balatonalmádiban található egysége, a BÁL Resort is. Itt 11,7 millió forinttal csökkentette a Kisfaludy 2030 Zrt. az elszámolható kiadások körét, mert a Hunguest ekkora értékben írt be a költségtervébe 20 ezer forintnál olcsóbb eszközöket, méghozzá a következőket:

5 darab szagtalan pelenkaszemetes, 11 050 Ft/db,

627 darab olvasólámpa, 13 600 Ft/db,

209 darab toalettpapír-tartó és vécékefe szett, 14 790 Ft/db,

2 darab babafürdető kád, 7650 Ft/db,

1 darab WC-szűkítő, 8500 Ft/db,

és 5 darab gyermek ülőke, 9520 Ft/db.

A tapolcai Hotel Pelionnal a Kisfaludy 2030 Zrt. a támogatásról szóló értesítőben azt közölte, hogy 13,2 millió forinttal csökkenti az elszámolható költségeket. Az indoklás ugyanaz volt, az érintett tételek pedig az alábbiak:

20 darab szagtalan pelenkaszemetes, 13 600 Ft/db,

684 darab olvasólámpa, 13 600 Ft/db,

228 darab toalettpapír-tartó és vécékefe szett, 14 790 Ft/db,

10 darab babafürdető kád, 7650 Ft/db,

10 darab vécészűkítő, 8500 Ft/db,

10 darab bili, 13 600 Ft/db,

10 darab gyermek ülőke, 9520 Ft/db,

1 darab játszószőnyeg, 9520 Ft/db,

valamint 2 darab szalagos edző szett, 17 000 Ft/db.

A fentieken kívül csak a Hotel Gyula (ex-Erkel) támogatási levelében szerepel az elszámolható költségek csökkentése. A gyulai szálloda esetében 6,7 millió forinttal vágta meg a büdzsét a Kisfaludy 2030 Zrt. a Hunguest által beírt 20 ezer forintos darabárnál olcsóbb eszközök miatt, de sajnos ott nem részletezték, hogy mik voltak azok.