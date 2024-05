Akkugyártáshoz használt magzatkárosító oldószert talált a Greenpeace a gödi kommunális szennyvízben

P. L.;

Greenpeace;Göd;akkumulátorgyár;

2024-05-10 11:40:00

A szervezet petíciót indított.

Akkumulátorgyártáshoz is használt magzatkárosító NMP-oldószer került a gödi Samsung üzem által is használt városi kommunális szennyvízcsatornába – tájékoztatott a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. válaszlevele nyomán a Greenpeace.

A környezetvédő szervezet még februárban vett mintákat a gödi Samsung-gyár mellett, a „Bócsai körforgalomnál” lévő termőföldre nagy mennyiségben kifolyó vízből, amelyben NMP-oldószer jelenlétét mutatták ki a vizsgálatok. Akkor azonban még nem volt ismert, hogy kommunális vagy ipari szennyvíz került-e ki a környezetbe.

A minták laboratóriumi vizsgálata jelentős, 200 mikrogramm/liter mennyiségű NMP-oldószer jelenlétét mutatta ki, ezért a Greenpeace adatigényléssel fordult a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-hez, a katasztrófavédelemhez, a Pest Vármegyei Kormányhivatalhoz és Göd Város Önkormányzatához is. A hatóságoktól érdemi válasz mostanáig sem érkezett, a DMRV Zrt. viszont azt közölte, hogy „2024. február 21-én a Csomád, Göd-Újtelep településrész és a Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi gyárának szociális szennyvizét szállító gödi közüzemi szennyvízelvezető hálózaton, a hálózatba került lakossági eredetű csatornaidegen anyagok által okozott dugulás következett be. A dugulás következtében városi-kommunális eredetű szennyvíz lépett ki felszínre a Göd, »Bócsai körforgalomnál«, amely a körforgalom mellett elhelyezkedő szántó területre is kijutott. A kérdéses esemény során csőtörés nem történt.”

Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország vegyianyag-szakértője közölte, követelik, hogy a hatóság vizsgálja ki ezt az esetet, legyen jogi következménye a szennyezésnek, indítson vizsgálatot, hogy továbbra is fennáll-e ez a szennyezés, és tegyen azonnali lépéseket, hogy a jövőben ne történhessen meg hasonló szabálytalan kibocsátás. Azt is követelik, hogy a környezetvédelmi hatóság szerezzen érvényt a bíróság döntésének, és hatályos környezethasználati engedély hiányában azonnal állítsa le az akkumulátorgyár működését, különösen annak fényében, hogy a környezetvédő szervezet mérései alapján feltételezhető, hogy az üzem már eleve nem tartotta be a korábbi engedélyben előírtakat sem.

A Greenpeace mindemellett egy országos petíciót is útjára indított. Ebben az alábbiakat követelik:

A hatóságok szigorú és hatékony fellépéssel garantálják a hazánkban működő akkumulátoripari létesítmények szennyezésmentes működését.

Készüljön stratégiai környezeti vizsgálat, amely megmutatja az akkumulátor-iparági üzemek környezetre gyakorolt hatásait.

Amíg ezek a feltételek nem teljesülnek, addig ne engedélyezzenek hazánkban újabb akkumulátoripari létesítményeket, ne bővítsék a jelenlegieket.

A petíció ezen a linken érhető el.