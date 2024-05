Mélyponton az akkugyártás, az Orbán-kormány Iváncsán megkapta a figyelmeztetést

B.P.;B.Z.;

munkanélküliség;munkaerőpiac;Iváncsa;akkumulátorgyár;

2024-05-14 19:17:00

A dél-koreai cég, az SK On Hungary azt ígéri, a 609 külföldi vendégmunkás elbocsátásán túl nem tervez további leépítést.

„Jelenleg nem tervezzük több ideiglenes bérelt munkavállaló szerződésének megszüntetését. A közvetlenül alkalmazott magyar munkavállalók elbocsátását sem tervezzük” – írta lapunk kérdésére dél-koreai SK Innovation.

A céget azután kerestük meg, hogy Magyarországon két akkumulátorgyárral jelenlévő leányvállalata, az SK On Hungary pénteken több száz kölcsönzött munkavállalóját bocsátotta el. Kérdésünkre most a cég elárulta, 609 külföldi vendégmunkás esetében szüntették meg a kikölcsönzést. Az elbocsátások oka az volt, hogy az elektromos járművek iránti kereslet globálisan lelassult, csökkent az igény az akkumulátorokra, ami a gyártási mennyiségek rugalmas kiigazítását teszi szükségessé „Ennek megfelelően a szerződés felbontásáról értesítettük a munkaerő-kölcsönző ügynökséget. Külföldi vendégmunkásokat, bérelt munkavállalókat alkalmaztunk, hogy megkönnyítsük a rugalmas munkaerő-gazdálkodást a termelési tervekhez igazodva. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a szerződésnek megfelelően és a szabályosan eljárva, értesítettük a munkaerő-kölcsönző ügynökséget a szerződésbontásról” – írta a dél-koreai cég.

Könnyen lehet, hogy múlt hét pénteki csak az első hulláma volt az elbocsátásoknak az iváncsai akkumulátorgyárban – mondta el megkeresésünkre Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének (VDSZ) elnöke, reagálva arra, hogy a korábbi híradásokban az szerepelt, hogy ezernél több harmadik országbeli (a szivárgó hírek szerint kirgiz és ukrán) munkavállalójától vált meg a dél-koreai gyártó. Az SK on másik, Komáromban lévő magyarországi üzeméből nem küldött el egyetlen munkavállalót sem.

Elemzők szerint az iváncsai jelenség - az épülő gyár késlekedő átadása, a kimagasló selejtráta, majd az elbocsátások - akár figyelmeztető jel is lehet az Orbán-kormány számára, amely az elektromos autózásra és az azt kiszolgáló üzemekre tette fel minden tétjét. Az akkumulátorgyártás gyengélkedése már a magyar ipari teljesítményen is látszik, holott ezt éppen húzóágazatként harangozta be a kabinet.