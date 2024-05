Karácsony Gergely nem vesz részt az ATV főpolgármester-jelölti vitáján

P. L.;

vita;Karácsony Gergely;ATV;önkormányzati választás 2024;

2024-05-15 14:44:00

Egyre nehezebb követni, hogy kinek hol, mikor, melyik vitahelyszín alkalmas.

Hivatalos levélben üzente meg Simon András, Karácsony Gergely kommunikációs igazgatója az ATV vezetőségének, hogy a főpolgármester nem vesz részt a csatorna által rendezendő főpolgármester-jelölti vitán - derül ki a Media1 birtokába került dokumentumból.

Az egyébként barátságos hangvételű levélben Karácsony Gergely azzal indokolja az ATV-s vita előli távolmaradást, hogy nem lenne szerencsés, ha a Partizánon kívül máshol is megrendeznék azt.

„Senki nem tudja garantálni, hogy az FVB-által nyilvántartásba vett négy főpolgármester-jelöltből hányan vállalnak valóban vitát a Partizán műsorában és másutt”, márpedig

ha Karácsony több főpolgármester-jelölti vitában is részt venne ugyanazon egy, esetleg két jelölt társaságában, „az azt a hamis látszatot keltheti, mintha mindössze két, esetleg három jelölt lenne”.

Az ATV a Media1 érdeklődésére megerősítette, hogy a főpolgármester jelezte távolmaradását. Meglepődtek a döntésen, mivel szerintük ezzel Karácsony lényegében lemond arról a bázisról, akiket a televízión keresztül tudna megszólítani. Mindemellett Németh S. Szilárd, az ATV vezérigazgatója azt közölte a portállal: „Az EP-listavezetői vitát mindenképp megtartjuk, és egyelőre nem tettünk le arról sem, hogy főpolgármester-jelölti vitát is sugározzunk.”

Karácsony Gergely legfőbb kihívója, az LMP által támogatott Vitézy Dávid csakhamar számon is kérte a főpolgármestert a távolmaradásért: „A friss sajtóhírek szerint Karácsony Gergely tegnap teljesen mondvacsinált indokokkal lemondta az ATV által szervezett főpolgármester-jelölti vitát. Miközben Dobrev Klára napi öt posztban kéri számon Magyar Pétert azért, hogy miért nem vitázik minden ezt felajánló jelentősebb csatornán, a DK saját főpolgármester-jelöltje csak kibúvókat keres a viták elől. A Partizán sokakat elér, örömmel fogadtam el Gulyás Márton meghívását, de egy internetes csatorna messze nem ér el mindenkit. Karácsony Gergelyt ezúton is tisztelettel kérem, ne meneküljön a viták elől, gondolja ezt át újra és fogadja el akár a most visszautasított ATV, vagy akár a korábban már általa elhárított RTL felkérését. Legyen lehetősége a csak tv-csatornákról tájékozódó budapestieknek is látni olyan főpolgármester-jelölti vitát, ahol ütköztetjük, mit gondolunk az elmúlt évek főpolgármesteri teljesítményéről és Budapest jövőjéről!” - írta Vitézy a Facebookon.

Hetek óta téma a sajtóban, hogy az európai parlamenti és önkormányzati választásokhoz közeledve, hogy hol lesz vita és hol nem, azon ki vesz részt és ki nem, és milyen feltételek mellett. A Partizán meghívását például a fideszes Deutsch Tamás elutasította, emiatt pedig Magyar Péter is távol marad, mert szerinte úgy nincs értelme vitázni, hogy a Fidesz jelöltje ott sem lesz.

A Tisza Párt listavezetője azt követelte, hogy az állami médiában legyen vita, amibe a Fidesz-propagandát terjesztő köztévé kezdeti visszakozás után végül beleállt. Magyar Péter ugyanakkor továbbra is kifogásolja, hogy az MTVA egyelőre semmilyen tájékoztatást nem adott arról, hogy a vitát pontosan milyen körülmények közt rendeznék meg. A részvételéhez ezért az ellenzéki politikus több feltételt is szabott, például, hogy a megmérettetést élőben és főműsoridőben tartsák. Továbbá azt sem akarja, hogy mind a 11 listavezető egyszerre legyen jelen a stúdióban, mert ezzel szerinte nem is maradna idő az érdemi vitára az érdemi támogatottsággal rendelkező pártok jelöltjei között.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz főpolgármester-jelöltje Karácsony Gergely helyett Gyurcsány Ferenccel beszélgetne, ami azt jelenti, hogy nem fog vitázni, hiszen olyan feltételt szabott, amelynek a teljesíthetősége - mivel Gyurcsány nem főpolgármester-jelölt - kizárt.