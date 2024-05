P. L.;

Szijjártó Péter;Bosznia-Hercegovina;srebrenicai népirtás;Milorad Dodik;Boszniai Szerb Köztársaság;

2024-05-15 22:15:00

Az Orbán-kormány nemmel fog szavazni a srebrenicai népirtásról szóló ENSZ-határozattervezetre

Szijjártó Péter szerint a nemzetközi politikai szereplőknek be kellene fejezniük a „feszültségkeltést” Bosznia-Hercegovinában, be kellene fejezniük a szankciókkal való fenyegetőzést, s be kellene fejezniük az erőszakos beavatkozást a belügyekbe.