Az iszlamisták a spájzban vannak?

A belgrádi politikai vezetés szerint komolyan kell venni azt a múlt héten napvilágra került propagandavideót, amelyben az Iszlám Állam Szerbiát a kalifátus első balkáni célpontjaként nevezte meg. Vélhetően a srebrenicai népirtás huszadik évfordulója terelte a kalifa figyelmet a térségre, valamint az, hogy a terrorcsoport egyre komolyabb erőfeszítéseket tesz a nagy rivális, az al-Kaida befolyási övezeteinek elhódítására. Oszama bin-Ladennek is sok híve volt a Balkánon.