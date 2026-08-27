A srebrenicai népirtás fő felelőse a hágai börtönkórházban halt meg 84 évesen.
Amely népritásra az Orbán-kormány szerint nem kell nemzetközi emléknapot tartani.
Csütörtökön tartják a mészárlás első emléknapját.
Magyarország nemrég az ENSZ-ben nemmel szavazott arra, hogy július 11-ét a srebrenicai népirtás emléknapjává nyilvánítsák. Szlovákia tartózkodott.
A cél az, hogy az ENSZ közgyűlésének csütörtöki szavazása ne merüljön feledésbe.
A világszervezet minden ENSZ-tagországot elítél, amelyik tagadja a népirtást. Ilyen mostanában az Orbán-kormány Magyarországa is. A szavazáson Oroszországgal, Észak-Koreával és Szíriával kerültünk egy társaságba.
Az ENSZ közgyűlése csütörtökön szavaz a srebrenicai áldozatok emléknapjáról, a szerb vezetéssel jó kapcsolatot ápoló Orbán-kormány ellenzi a döntést. A vajdasági magyarokat ez érezhetően zavarba hozza.
A budapesti vezetés szerint a srebrenicai mészárlás nem népirtás volt.
Szijjártó Péter szerint a nemzetközi politikai szereplőknek be kellene fejezniük a „feszültségkeltést” Bosznia-Hercegovinában, be kellene fejezniük a szankciókkal való fenyegetőzést, s be kellene fejezniük az erőszakos beavatkozást a belügyekbe.
Milorad Dodik szerint legfeljebb „egyének” voltak az elkövetők, és szerinte csak a bosnyák elit erőlteti a témát.
Igencsak hangosra sikeredett Valentin Inzko, a balkáni állam ENSZ-főképviselőjének távozása egy múlt héten életbe léptetett törvény miatt.
Pénteken megnyílt a Srebrenica Emlékközpont Levéltára, hogy a népirtással kapcsolatos dokumentumok a helyszínen legyenek hozzáférhetők.
A Quo vadis, Aida? című film a srebrenicai mészárlás heteit mutatja be, melynek során több mint nyolcezer bosnyákot mészároltak le szerb katonák. Jasmila Zbanic rendező a Velencei Filmfesztiválon tartott világpremier után nyilatkozott a Népszavának.
A srebrenicai mészárlás a boszniai háború egyik legvéresebb eseménye volt, amikor a város környékén mintegy 8700 bosnyákot – főleg férfiakat és fiúkat – végeztek ki. A második világháború óta Európában ez volt a legvéresebb tömegmészárlás, az Európai Parlament 2009-ben július 11-ét a srebrenicai mészárlás európai emléknapjává nyilvánította.
A belgrádi politikai vezetés szerint komolyan kell venni azt a múlt héten napvilágra került propagandavideót, amelyben az Iszlám Állam Szerbiát a kalifátus első balkáni célpontjaként nevezte meg. Vélhetően a srebrenicai népirtás huszadik évfordulója terelte a kalifa figyelmet a térségre, valamint az, hogy a terrorcsoport egyre komolyabb erőfeszítéseket tesz a nagy rivális, az al-Kaida befolyási övezeteinek elhódítására. Oszama bin-Ladennek is sok híve volt a Balkánon.
Amint az előre látható volt, nyomokat hagyott a szerb-bosnyák államközi viszonyban is a srebrenicai népirtás 20. évfordulóján történt incidens, az hogy a megemlékezésen részt vevő Aleksandar Vucic szerb miniszterelnököt megtámadták és megdobálták a potocari emlékhelyen miközben épp virágot helyezett el az áldozatok emlékfalánál.
Botrányba fulladt és diplomáciai feszültséget szült a szerb miniszterelnök srebrenicai látogatása. Aleksandar Vucic kormányfőt, aki a megbékélés jegyében érkezett szombaton a Boszniába, hogy részt vegyen a srebrenicai népirtás 20. évfordulójára rendezett emlékünnepségen, ismeretlenek kővel, flakonokkal dobálták meg a potocari emlékhelyen.
Börtönnel büntetik ezentúl a srebrenicai népirtás tagadását Bosznia-Hercegovina főleg bosnyákok és horvátok lakta országrészében - számolt be a szarajevói sajtó a hétvégén a Bosznia-hercegovinai Föderáció parlamentjének döntéséről.