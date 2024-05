Gyilkossági kísérlettel gyanúsítják Robert Fico merénylőjét, csak a politikai motivációt vizsgálja a nyomozás

Á. Z.;

miniszterelnök;Robert Fico;merénylet;Szlovákia;nyomozás;gyanúsítás;

2024-05-16 15:40:00

A szlovák miniszterelnökkel lehet kommunikálni a műtét után, de kizárólag egészségügyi kérdésekről ejtenek szót előtte, politikai eseményekről nem tájékoztatják.

Nem fognak rendkívüli állapotot hirdetni Szlovákiában a Robert Fico elleni merénylet nyomán – jelentette be Robert Kaliňák védelmi miniszter azon a sajtótájékoztatón, amelyet csütörtök kora délután tartott a nemzetbiztonsági tanács ülése után. A politikus ezt azzal indokolta, hogy korlátozások bevezetése helyett inkább a társadalom megnyugtatására koncentrálnak. Ettől függetlenül növelték a biztonsági készültség szintjét a pozsonyi parlament körül, de fokozott védelemben részesülnek a közjogi méltóságok, valamint a potenciálisan veszélyeztetett csoportok, beleértve az újságírók is.

Ami Robert Fico állapotát illeti, a védelmi miniszter továbbra sem túl optimista, elmondása szerint a miniszterelnök továbbra is életveszélyben van. Lehet kommunikálni vele, de kizárólag egészségügyi kérdésekről ejtenek szót előtte, politikai eseményekről nem tájékoztatják. Felépülése nehéz lesz – jelezte Robert Kaliňák, aki tegnap esti sajtótájékoztatója alatt is hasonlóan sötéten látta a jövőt. Utána Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter mondta a BBC-nek, hogy Robert Fico állapota kritikus, de sikerült stabilizálni. Erről beszélt ma korábban a besztercebányai (Banská Bystrica) kórház is.

Robert Ficóra egy 71 éves lévai amatőr költő, Juraj Cintula lőtt rá a pozsonyi kormány kihelyezett nyitrabányai (Handlová) ülése után, amikor a miniszterelnök odalépett az őt üdvözlő emberekhez. Juraj Cintulát gyilkosági kísérlettel gyanúsítják. Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, a nyomozás egyetlen szálat vizsgál, azt, hogy előre kitervelt politikai indíttatású bűncselekményről van szó, azzal együtt is, hogy Juraj Cintula egyetlen szélsőjobboldali szervezetnek sem volt tagja. A lévai férfi nem értett egyet azzal, hogy Szlovákia megszüntette az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, a közszolgálati média és azzal sem sem, hogy a Fico-kormány felszámolná az RTVS-t a jelenlegi közszolgálati médiát, hogy újat hozzon létre a helyén. Korábban feltűnt egy korábbi, alsókorompai (Dolná Krupá) kihelyezett kormányülésre szervezett tüntetésen is. „Éljen Ukrajna”, „Árulók”, illetve „Elég volt Robert Ficóból!” – kiáltozta ekkor. A tüntetőknél az RTVS-t támogató transzparenseket lehetett látni.

Az ügyben zajló nyomozással kapcsolatban az ügyészség hírzárlatot rendelt el.

A Markíza TV szerint Juraj Cintula a vallomásában azt állította, hogy csak néhány napja találta ki, merényletet követ el a miniszterelnök ellen, de nem akart végezni Robert Ficóval. Több mint 30 éve tarthatta magánál azt a revolvert, amellyel tüzet nyitott a miniszterelnökre. Öt lövéséből három talált, Rpbert Ficót egy lövedék a hasán, kettő a bal kezén találta el. Ha bűnösnek találják, Juraj Cintulát akár 25 év börtönre ítélhetik.

A Robert Fico elleni merényleten kívül – mondta a belügyminiszter – nyomoznak 32 olyan esetben is, amelyben valaki a közösségi médiában egyetértőleg nyilatkozott a miniszterelnök meggyilkolásáról. Matúš Šutaj Eštok felszólította a médiát, hogy ne adjon teret az összeesküvés-elméleteknek. Arra a hatóságok már szerdán kérték a közéleti szereplőket és a médiát, hogy tiltsák le a hozzászólás lehetőségét a posztjaik alatt.

Peter Pellegrini megválasztott szlovák elnök csütörtökön elment a besztercebányai kórházba, ahol Robert Ficót megműtötték. A miniszterelnököt azért nem Pozsonyba vitte a mentőhelikopter, mert a főváros túl messze, 150 kilométerre délnyugatra fejkszik Nyitrabányától.