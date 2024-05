Súlyos, de stabil Robert Fico állapota, maradandó következményei is lehetnek a merényletnek

P. L.;

Robert Fico;merénylet;Szlovákia;

2024-05-16 11:10:00

Robert Fico szlovák miniszterelnök állapota még mindig nagyon súlyos, de az orvosoknak sikerült stabilizálniuk az éjszaka folyamán. Állapotának javítása érdekében további beavatkozások folynak - jelentette be Robert Kaliňák miniszterelnök-helyettes az Új Szó szerint.

Miriam Lapuníková, a besztercebányai kórház igazgatója megerősítette a bejelentést, eszerint Robert Fico állapota stabil, de továbbra is nagyon súlyos.

Eközben a merénylőt, Juraj Cintulát a nyitrabányai rendőrkapitányságra vitték. Utána autójához kísérték, amit robbanószer-kereső kutyák segítségével átvizsgáltak, feltételezve, hogy a járműben pokolgép lehet. Tűzszerészek is érkeztek, akik a csomagtartót és a motorháztetőt ellenőrizték. Bombát végül nem találtak, de az autót azért lefoglalták.

Cintuláról azt lehet még tudni, hogy korábban is vett részt kormányellenes demonstráción. A Markíza szerint már az alsókorompai kihelyezett kormányüléskor is tüntetett Robert Fico ténykedése ellen. Egy április 24-ei tüntetésen Juraj Cintula egyebek közt a következőket kiabálta: „Éljen Ukrajna”, „Árulók”, „Elég volt Ficóból”.

A 71 éves nyugdíjas csütörtökön reggel a meggyanúsítást követően azt mondta, büszke arra, amit tett. A férfit jelenleg Nyitrán tartják fogva a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) rendőrségi cellájában. A rendőrség előre kitervelt, bosszúból elkövetett gyilkossági kísérlettel gyanúsította meg, bűnössége beigazolódása esetén 25 évtől életfogytig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik, vagyis valószínűleg soha nem jöhet ki a börtönből.

Viliam Dobiáš mentőorvos a Markizának azt mondta, maradandó következménye is lehet Robert Ficora nézve a merényletnek. A lövések számos fontos szervet érhettek, ezek károsodása esetén súlyos szövődmények léphetnek fel. „Rengeteg szerv található a hasban, csontok, bordák és a gerinc. Ez azt jelenti, ha egy lövedék a gerincet éri, akkor a gerincvelő is megsérülhet, ennek pedig életre szóló következményei lehetnek” - magyarázta.

A helyzetet az is tovább rontja, hogy Fico korábban bypass-műtéten esett át, a beteg szív pedig ilyen esetben további komplikációkat okozhat a mentőorvos szerint, ugyanis kevesebb oxigén és vér juthat el azokhoz a szervekhez, amelyeknek szükségük lenne rá. Ez azt is jelenti, hogy nagyobb a valószínűsége a maradandó következményeknek és a halálnak is - figyelmeztetett Viliam Dobiáš.