„Most minden Robert Fico kezében van, megteheti, hogy növeli a nyomást és a feszültséget és azt is, hogy új úton indul el”

Robert Fico szlovák miniszterelnök állapota továbbra is súlyos, az elkövetkező 3-4 nap kulcsfontosságú lesz számára, állítják az orvosok. A szerdán meglőtt, majd megműtött politikus eszméleténél van, de Robert Kaliňák miniszterelnök-helyettes közlése szerint csak korlátozott módon képes kommunikálni, kizárólag egészségügyi kérdésekben beszélnek vele, politikai eseményekről nem tájékoztatják.

Megtartotta a merénylet utáni első ülését a kormány és a Biztonsági Tanács is, de nem hirdettek ki rendkívüli helyzetet. A miniszterelnöki teendőket átmenetileg ellátó Robert Kaliňák azt mondta, nem akarnak korlátozásokat bevezetni, inkább a társadalom megnyugtatására összpontosítottak. Hozzátette:

fokozták a legfőbb közjogi méltóságok, valamint a potenciálisan veszélyeztetett csoportok és személyek védelmét, beleértve az újságírókat is.

Az azonnali intézkedéseken túlmenően azonban egyre inkább az foglalkoztatja a szlovák közvéleményt, mi áll a tragédia hátterében és mit eredményezhet, hová vezethet – a jogállamiság még drasztikusabb lebontásához vagy nemzeti megbékéléshez. Tényleg a gyűlöletbeszéd, a politikai megosztottság eredménye, amint azt hangsúlyozzák a szlovák politika és közélet szereplői vagy pusztán egy bomlott elme ámokfutása a miniszterelnök elleni merénylet? .

Rigó Konrád a 2016-2020 között kormányzó Fico-Pellegrini kormányok volt kulturális államtitkára szerint semmiképpen sem lehet pusztán egy elszigetelt esetről beszélni. Emlékeztetett: az elmúlt öt évben bérgyilkos végzett egy oknyomozó újságíróval és jegyesével, és lelőttek az utcán két meleg fiatalt. „Az indulatok elszabadulásához nagyban hozzájárultak a politikusok”, állítja a szlovákiai magyar politikus.

„Robert Ficoék is, de az előző Matovič-kormány néhány tagja is. Többen és sokszor figyelmeztettünk, hogy a szavakat tettek követik. Szörnyű látni, hogy valóban megtörténnek ezek a tragédiák”.

Az első döbbenet órái után gyorsan elhangzottak az első finom fenyegetések, elkezdődött a „másik oldalra” való mutogatás. A sort a nacionalista Szlovák Nemzeti Párt vezetője, Andrej Danko nyitotta meg, Ľuboš Blaha , a Fico vezette Smer politikusa gyorsan csatlakozott, az ellenzéket és a liberális sajtót hibáztatják a miniszterelnök elleni merényletért, és „határozott lépéseket” ígértek. Az államfővé választott Peter Pellegrini pártjának (Hlas) politikusa, a házelnök Peter Žiga viszont mint mondta, „visszaterelné a politikát az érvek területére”.

A jelenleg kormányzó pártok képviselőit egykori koalíciós társként jól ismerő volt államtitkártól arról érdeklődtünk, benne van-e a pakliban, hogy a jogállam további leépítésére használják a tragédiát vagy elképzelhető, hogy a civilizált együttműködés irányába mozdul el a szlovák politika és nem szabadulnak el az indulatok a koalícióban?

„Most minden Robert Fico kezében van. Megteheti azt is, hogy növeli a nyomást és a feszültséget és azt is, hogy új úton indul el ezt követően. Ő is ember, megtörténhet, hogy ráébred, hogy ami tegnap vele történt, az nem az út vége, hanem a kezdete, és hogy ez a jelenlegi rossz irány”