Egyre több politikust és újságírót fenyegetnek meg halálosan Szlovákiában a Fico-merénylet után

G.M.;Sz. Zs.;

Robert Fico;merénylet;megbékélés;Szlovákia;fenyegetés;Robert Kalinák;

2024-05-18 06:05:00

A legnagyobb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia elnöke feljelentést tett a családja védelmében. Péntek este Robert Kaliňák miniszterelnök-helyettes a közéleti retorika megváltoztatására szólított fel.

Robert Fico kormányfő pénteken újabb, közel kétórás műtéti beavatkozáson esett át, tájékoztatta a nyilvánosságot Robert Kaliňák miniszterelnök-helyettes. Elmondása szerint a kormányfő állapota „továbbra is nagyon súlyos”, néhány napba telik, míg egyértelművé válik, miként alakul. Kaliňák hangsúlyozta, a lőtt sebek esetében az első négy nap kritikus, Ficonál bár már látszik az előrelépés, ugyanakkor továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy állapota rosszabbra fordul. Szavait megerősítette a kórház igazgatója is. Miriam Lapuníková elmondta: minden reggel összeül egy orvosi testület, amely megvitatja Fico egészségi állapotát, és meghatározza a napi eljárást. Egyelőre nem tudni, szükség lesz-e további műtéti beavatkozásra.

Kaliňák közölte: több ország is orvosi segítséget ajánlott fel Szlovákiának, amit nagyra értékelnek, de megbíznak a besztercebányai Roosevelt Egyetemi Kórház „orvosainak szakértelmében”. Elképzelhető, hogy a jövőben a miniszterelnök valamelyik pozsonyi kórházba kerül át, de egyelőre állapota nem teszi lehetővé az átszállítást.

Michal Šimečka, a legnagyobb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia elnöke pénteken feljelentést tett a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökségnél miután „drasztikus és nagyon konkrét” halálos fenyegetéseket kapott ő maga, de élettársa és kislánya is. Šimečka azt mondta, Zuzana Čaputová államfő már évek óta kap hasonló fenyegetéseket, de tudomása van arról, hogy több politikust és újságírót is már többször megfenyegettek. Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter egy a TA3 hírtelevíziónak adott interjúban azt mondta, ő maga és Richard Glück Smer-képviselő is kapott konkrét fenyegetéseket. Az őket fenyegető személyt a NAKA már elfogta és meg is gyanúsította. A belügyminiszter a továbbiakban is gyors és intenzív fellépést ígért a közjogi méltóságok és újságírók elleni fenyegetőzőkkel szemben. Hozzátette: a rendőrség pillanatnyilag a közösségi médiában elkövetett több mint 40 esetet vizsgál gyűlöletkeltés és -terjesztés ügyében.

A leköszönő Zuzana Čaputová államfő és megválasztott utódja, Peter Pellegrini által csütörtökön meghirdetett pártvezetők találkozójának tető alá hozása egyelőre akadozik. Pénteki közlés szerint kedden rendeznék meg az eseményt, Čaputová és Pellegrini egy olyan dokumentumot készít elő, amelyben a pártvezetők politikai hovatartozástól függetlenül közösen ítélnék el az erőszak, a gyűlöletkeltés és gyűlöletbeszéd minden formáját. Az ellenzéki pártok jelezték részvételi szándékukat, Pellegrini pártja a Hlas nyilván jelen lesz, de a Fico vezette Smer, illetve Andrej Danko elnökölte SNS jelenléte bizonytalan.

Robert Kaliňák kormányfőhelyettes azt mondta, egyelőre nem volt lehetősége a kérdést megbeszélni sem Ficoval, sem pártbeli kollégáival. Danko viszont azt mondta, csak akkor hajlandó részt venni a pártvezetők találkozóján, ha azt Robert Fico kormányfő javasolja neki. Ha Fico azt javasolja, hogy legyen együttműködő, akkor az lesz, ellenkező esetben nem megy el. „Ha úgy táncolunk, ahogy ők fütyülnek, akkor veszíteni fogunk” – mondta a nacionalista politikus, aki a merénylet óta fittyet hányva a felhívásokra, megszólalásaiban az ellenzéket teszi felelőssé a történtekért, nem csillapítva, hanem uszítva a hangulatot. A pártvezetők közös kiállását azonban nemcsak a „liberális” Čaputová, hanem koalíciós társa, Pellegrini is szorgalmazza.

Az Új Szó szlovákiai magyar lap arról számolt be, hogy Robert Kaliňák miniszterelnök-helyettes péntek este a YouTube-on közzétett videójában arról beszélt, a társadalmi megbékéléshez elsőként a politikusok és az újságírók retorikáján kell megváltoztatni. Ugyanakkor szerinte a kölcsönös tisztelethez nem a „hamis politikai korrektségen keresztül vezet út”. – A parlamenti választás óta hiányzik a három legfőbb alkotmányos tisztségviselő találkozója, ezért megértjük a kezdeményezést, hogy kerekasztal-beszélgetést hívjanak össze, ahová a parlamenti pártok vezetőit várják. Jelenleg azonban Robert Fico, a Smer párt elnöke kórházban van – tette hozzá a politikus, felidézve hogy politikai ellenfelei, néhány médium és újságíró Robert Ficót naponta bűnözőnek, maffiózónak, gyilkosnak, diktátornak, Putyin szolgájának és gonosznak bélyegezték. Szerinte őszinte bocsánatkérésükre van szükség, mert állítja, „mindezek a hazugságok a fő okai annak, hogy Robert Fico ma az életéért küzd”.