David Pressman: Az Orbán-kormány nem békét akar, hanem ukrán kapitulációt

2024-05-18 15:20:00

Az amerikai nagykövet egy konferencián hívta fel a figyelmet a látványosan oroszpárti magyar külpolitikára.

Egy arizóniai rendezvényen fejtette ki álláspontját az Orbán-kormány oroszpártiságáról David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete - erről az X-en tett közzé videófelvételt az amerikai külképviselet.

A Sedona Fórum egy panelbeszélgetésén David Pressman arra figyelmeztetett, hogy lényegében minden területen növekszik az orosz befolyás Magyarországon. Az energiaszektorban az orosz függés felszámolása helyett egyre mélyítik azt, s felidézte azt is, hogy Magyarország még az orosz kémbank gúnynéven emlegetett Nemzetközi Beruházási Bankból is csak azt követően lépett ki, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a pénzintézet ellen.

Emlékeztetett arra is, hogy az Orbán-kormány ahelyett, hogy határozottan elutasítaná az orosz agressziót, Vlagyimir Putyin propagandapaneljeit ismételgeti, békepártiságnak nevezve azt.

A nagykövet felhívta a figyelmet arra, hogy amit Orbán Viktor akar - azaz, hogy az Egyesült Államok és az európai szövetségesek hagyjanak fel Ukrajna fegyveres támogatásával -, az valójában épp a béke ellentétét hozza el, és a történelmi tapasztatok is ezt igazolják.

„Ez nem békejavaslat, ez a kapitulációra tett javaslat”

- szögezte le a diplomata.

Hozzáfűzte, az Egyesült Államok és a transzatlanti szövetség álláspontja nyilvánvalóan nem ez.