Rekordot döntött, sorozatban negyedszer angol bajnok a Manchester City, Jürgen Klopp elbúcsúzott Liverpooltól

2024-05-19 22:05:00

A Pep Guardiola vezette Manchester City a Premier League utolsó fordulójában 3-1-re győzött a West Ham United ellen.

Idén az utolsó fordulóban dőlt el a Premier League: a címvédő Manchester City-nek győzelemre volt szüksége otthon a West Ham United ellen ahhoz, hogy biztosan első helyen végezzen. Pep Guardiola csapata két ponttal vezette a bajnokságot a szintén hazai pályán pályára lépő Arsenal előtt, Mikel Arteta együttese az Evertont fogadta.

Úgy tűnt, hogy a Manchester City gyorsan eldönti a lényegi kérdést: az év játékosának megválasztott Phil Foden már a 2. percben betalált és a 18. percben rögtön duplázni is tudott. Londonban a 40. percben ráadásul az Everton szerzett vezetést Gueye góljával. A szünet előtt ugyan a West Ham szépített Kudus gyönyörű ollózásával, de a bajnoki cím nem volt igazán veszélyben. A második félidőben Rodri döntötte el a City meccsét egy lapos lövéssel az 59. percben. Ettől kezdve nem maradtak nyitott kérdések, és a 3-1-es győzelem a manchesteriek sorozatban negyedik bajnoki címét jelentette. Ez rekord a Premier League történetében.

A legfőbb rivális, az Arsenal végül behúzta a maga meccsét: a 89. percben Havertz lőtte be a csapata második gólját, ezzel 2-1-re nyert az Everton ellen, úgy hazai pályán az első félidőben még vesztésre álltak, és csak a szünet előtt sikerült kiegyenlíteniük Tomiyasu révén. Az Aresenal egyébként húsz éve nyert utoljára bajnoki címet, azóta négyszer végeztek a második helyen, de most jártak a győzelemhez a legközelebb.

A portál összefoglalója arra is kitért, hogy az utolsó forduló a Premier League-ben több szempontból is emlékezetes marad: ez volt Jürgen Klopp utolsó mérkőzése is a Liverpool edzőjeként. Csapata otthon fogadta a Wolverhamptont és le is győzte 2-0-ra. A szurkolók közös énekléssel, hatalmas drapériákkal és koreográfiával búcsúztatták a német szakembert, aki egy időre biztosan visszavonul az edzősködéstől, és állítása szerint már nem tér vissza Angliába.