Igen. Nem. Egyelőre nem tudni. De valami lesz, mert a magyar sportban ilyen még nem fordult elő.
A budapesti BL-döntő elvesztése után egyáltalán nem estek depresszióba az Arsenal-drukkerek, megünnepelték a korábban megszerzett hazai bajnoki címüket.
A Pep Guardiola vezette Manchester City a Premier League utolsó fordulójában 3-1-re győzött a West Ham United ellen.
A finálé legértékesebb játékosának a Denver játékosát, Nikola Jokićot választották.
Michael Oenning, a labdarúgó OTP Bank Ligában meglepetésre éllovas Vasas trénere úgy fogalmazott: ígérni nem tudja a bajnoki címet, de elismerte, hogy szeretnék megszerezni az első helyet.
A Rosenborg labdarúgócsapata újabb győzelmével bebiztosította sorozatban harmadik bajnoki címét a norvég élvonalban.
Az NB I megnyerése vagy a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe jutás a célja az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapatának, míg a Ferencváros férfi együttesének egyértelműen az élvonalba jutást tűzte ki feladatul a klubvezetés.
Bár a Ferencváros már múlt hétvégén már megszerezte 29. bajnoki címét Debrecenben, ezúttal otthon ünnepeltek a zöld-fehérek. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK - FOTÓ:TÓTH GERGŐ, NÉPSZAVA
Tizenkét év után nyert ismét bajnoki címet a Ferencváros labdarúgócsapata. A fővárosi zöld-fehérek a sikernek köszönhetően jövőre a Bajnokok Ligája csoportköréért küzdenek. Orosz Pál, a Fradi vezérigazgatója korábban lapunknak elmondta a cél: öt éven belül az európai középmezőnybe kerülni.
Megszerezte 29. bajnoki aranyérmét a Ferencváros a labdarúgó NB I-ben, így az első hely szempontjából legalábbis már nem lesz tétje a hátralévő hat fordulónak. Miután az MTK sima vereséget szenvedett Pakson, a Fradi egy 2-1-es debreceni veresége is belefért.
Akár a hétvégén bebiztosíthatja a bajnoki győzelmet a Ferencváros labdarúgócsapata, ehhez „csupán” annyit kell tennie, hogy legalább annyi pontot szerez Debrecenben, mint a második helyen álló MTK Pakson. A nagy kérdés azonban az, vajon az ultrákkal együtt ünnepli-e a bajnoki sikert a zöld-fehér klub.
Az éllovas Videoton vendégként 2-1-re legyőzte a címvédő Debrecent a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójának szombati első mérkőzésén, így bajnok lesz, ha a Ferencváros vasárnap nem nyer Pécsen.
Története ötödik angol bajnoki címét ünnepelheti holnap a Chelsea labdarúgócsapata, amely a Premier League 35. fordulójában a Crystal Palace együttesét fogadja.
Teljes átalakuláson megy keresztül a Barcelona, megint milliókat költött el a Real Madrid, mégsem lehet állítani, hogy a ma kezdődő spanyol labdarúgó-bajnokság kizárólag a két nagy versenyfutásáról szól majd. Hiába veszítette el több klasszisát a címvédő Atlético, Diego Simeone csapata most is azt tervezi, hogy fittyet hány a papírformára.
A heves esőzések miatt elmaradt a pénteki Puskás-Debrecen találkozó. Habár tényleg sok csapadék hullott alá, furcsa, hogy a tao-támogatásból nem futotta a Pancho Arénában megfelelő vízelvezető rendszer kiépítésére.
Csodálatos és megindító meccsen tett fontos lépést a bajnoki cím megszerzése felé a Liverpool az angol labdarúgó Premier League-ben: 25 évvel a Hillsborough-tragédia után 3-2-re legyőzte a Manchester Cityt, így négy fordulóval a bajnokság zárása előtt saját kezébe vette a sorsát. Spanyolországban a Barcelona megint kikapott, így esélyei a címvédésre elenyésztek.
Amíg Görögországban az Olympiakosz máris megnyerte a labdarúgó bajnoki címet és Németországban is tulajdonképpen megvédte címét a Bayern München, addig Angliában és Spanyolországban még többen reménykednek az elsőség megszerzésében.
Ma kora este Győrben bemutatkozik a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi tisztében Pintér Attila. Mind a helyszín, mind a rivális ismerős számára: Pintér tavaly bajnoki címet ünnepelhetett a város csapatával, a finnek pedig a 2012-es Eb-t megelőző selejtezőben ugyanúgy a magyarok csoportellenfelei voltak, ahogy az ősszel rajtoló kvalifikációs sorozatban is azok lesznek. A szakember elöljáróban leszögezte, bizonyosan akadnak ma még hibák, de ezek inkább most jöjjenek ki, mint amikor már komoly tétre megy a küzdelem. Kezdő tizenegye legalább annyira talányos, mint hogy mire megy majd vele a nemzeti együttes.
Eddig is egyértelmű volt, de most már végképp az: a Bayern München megvédi a bajnoki címét. A téli szünetet követően a múlt hét végén folytatódó Bundesliga 18. fordulója a bajorok nagy győzelméről szólt. Idegenben győzték le 2-0-ra a Mönchengladbach csapatát, ami önmagában nem minősülne nagy győzelemnek, de azzal, hogy a legfőbb riválisai egyaránt pontokat hullajtottak, azzá vált.