Debütál a Pintér-csapat

Ma kora este Győrben bemutatkozik a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi tisztében Pintér Attila. Mind a helyszín, mind a rivális ismerős számára: Pintér tavaly bajnoki címet ünnepelhetett a város csapatával, a finnek pedig a 2012-es Eb-t megelőző selejtezőben ugyanúgy a magyarok csoportellenfelei voltak, ahogy az ősszel rajtoló kvalifikációs sorozatban is azok lesznek. A szakember elöljáróban leszögezte, bizonyosan akadnak ma még hibák, de ezek inkább most jöjjenek ki, mint amikor már komoly tétre megy a küzdelem. Kezdő tizenegye legalább annyira talányos, mint hogy mire megy majd vele a nemzeti együttes.